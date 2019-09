De Concepción a recorrer el mundo en motorhome

Son jóvenes, son profesionales, son libres. Ambos comparten un sueño que están convirtiendo en realidad recorriendo el mundo. Sin tiempos, sin fronteras y con un profundo amor por la vida viajera. Se trata de Agustina Poerio, una joven abogada de Concepción del Uruguay, y Juan Manuel Alzamendi, su novio, comunicador social, ambos tomaron la iniciativa de salir sin más rumbo que el mundo mismo. “La vida comienza al final de tu zona de confort”, es su mensaje de presentación en su cuenta “elmundoporasalto” de Instagram donde llevan un pormenorizado relato gráfico de su recorrida que hoy los tiene por las rutas de Europa. “Nosotros dejamos nuestra querida ciudad en febrero para venirnos a Europa, hicimos una primera parada en España, en Barcelona, y después nos vinimos a Italia para prepararnos en lo que iba a ser nuestra primera etapa de este viaje”, cuenta Agustina a través de una videoconferencia desde su motorhome. La idea central por la cual tomaron esta decisión no deja muchas dudas. “Salimos a vivir. Si bien salimos en febrero, todo esto tuvo una planificación mucho más larga, la idea era cambiar el estilo de vida, cambiar el chip, algo que no es fácil.

Ahora nosotros vivimos viajando, nuestra casa es el motorhome, todo es un aprendizaje, pero elegimos este desafío, estamos muy bien y conociendo nuevas cosas que es lo que realmente nos gusta”, remarca Juan Manuel. La idea que muchos tienen en su cabeza, pero por cuestiones económicas o temores internos no se animan a llevar adelante, estos dos jóvenes hoy han puesto en marcha con resultados de pura satisfacción personal para ambos. “Hay un desafío en desaprender muchas de las cosas que uno incorpora a lo largo de la vida y que se toman como formas de vivir que de pronto te empiezan a hacer ruido. Solo hay que alejarse un poquito, tener el valor para tomar la decisión y volver a aprender. Estamos en un proceso de cambio de nuestro estilo de vida”, detalla Agustina. Este cambio no fue fácil de aceptar para la familia de ambos. En el caso de Agustina fue “la nena que toma una decisión que genera preguntas del tipo “¿Por cuánto tiempo te vas? ¿Cuándo vuelven? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? La verdad es que nosotros no tenemos respuestas para ninguna de esas preguntas, porque la idea es precisamente esa, no tener un destino fijo, o un tiempo determinado, por eso mismo eso costó mucho procesar y aceptar. Sabemos qué día nos vamos, pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar de viaje”, recuerda Agustina.

Su recorrida gráfica es formidable. A través de su Instagram sus seguidores pueden viajar y recorrer junto a ellos espacios, paisajes y ciudades hermosas desde el punto de vista de dos jóvenes de espíritu libre que están llevando adelante su sueño. Desde el azul profundo del océano en las costas italianas, pasando por bosques frondosos en el corazón de Eslovenia o el barrio gótico de Barcelona, este viaje dejará marcas de vida en estos dos jóvenes cuyo escenario hoy es el mundo. “No sabemos hasta cuándo vamos a necesitar hacer esto, por ahora avanzamos y nos gusta”, señalan. El medio de transporte elegido demandó muchas reparaciones. Se trata de un motorhome Ducato modelo 1989 que compraron armado. “Investigamos mucho, después resultó que el lugar más barato donde comprar uno era en Italia, así que nos hicimos de este que ya estaba armado, pero nos llevó unos dos meses de reparaciones y puesta a punto. Lo hicimos a nuestra manera”, detallaron en una entrevista con el programa Somos Concepción. Otra forma de vida Con la plaza San Marcos de Venecia de fondo, postean “Aún en un día nublado (temporal incluido), Venecia muestra todo su esplendor.

Al visitar la isla pudimos disfrutar de su belleza y su rica historia, mucha de la cual es desconocida por los turistas ocasionales que solo se acercan a la ciudad atraídos por su perfil más marketinero y sus arquetipos. Disfrutamos plenamente nuestro paso por Venecia, que fue nuestro último destino dentro de Italia. Ya seguimos camino en nuestra aventura, en busca de nuevos horizontes y enriquecedoras experiencias!”. Las imágenes se repiten en rutas, cascadas y ciudades. Nuevos amigos, otras formas de vida, idiomas y costumbres. Todo enriquece, suma y sorprende. “Nuevos caminos nos esperan!, Estamos planificando los próximos meses de viaje y estamos en condiciones de adelantar que nos esperan grandes aventuras! Mientras tanto, celebramos poniéndole la marca de #ElMundoxAsalto a nuestro hogar sobre ruedas. No tenemos dudas de que por delante nos esperan muchos desafíos pero, sobre todo, muchas cosas buenas”, cierran en uno de sus posteos, que lejos está de ser el último.