Dale gas: con el precio de la nafta, hubo récord de conversiones de autos

Hay quienes sostienen que el día en que Vaca Muerte dé todo el gas prometido y la mayoría de las matrices de los autos estén adaptadas –y lo mismo las estaciones y vehículos de gran porte– en esa jornada, el precio del metro cúbico será igual o superior al de la nafta. Habrá que ver. Hoy, la diferencia es tan importante que otra vez ganaron impulso las conversiones y en agosto, en Entre Ríos, hubo 400, fue un gran salto. Los autos a GNC están a la orden del día.

Es tan dialéctica la relación que al nuevo impulso del Gas Natural Comprimido (GNC), hay que agradecerlo al aumento de los cada vez más inalcanzables combustibles líquidos.

Habrá que repasar algunos números, la estadística oficial: según el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) el total de autos con GNC en Entre Ríos hasta agosto fue de 40.800, en el país sumaron 1.636.530. Hace exactamente una década eran 32.974 en la provincia y en Argentina 1.358.505.

En Entre Ríos, solo en agosto, hubo 400 conversiones de autos a GNC, contra 288 de julio. Pero además, ningún mes del año superó las 300 modificaciones.

En 2017, el mes con más conversiones fue noviembre con 203, y para encontrar uno con 400 hay que llegar a septiembre de 2015, cuando hubo 430. Pero años anteriores, aunque con conversiones mucho mayores, se acentuaba el descenso en la actividad. Para poder marcar la diferencia, en agosto de 2003 hubo 1.079 conversiones en la provincia con un parque automotor 15 años menor. Por eso, las 400 conversiones de agosto son un indicador.

El precio también cumple su papel. En agosto de 2017, el promedio del metro cúbico en Entre Ríos era de 12,921 pesos, el mes pasado fue de 17,137 pesos. La diferencia es del 32,6%. Cuando asumió el nuevo gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, costaba 6,099 pesos, un 280% más barato.

El costo del metro cúbico de GNC en Entre Ríos es uno de los más caros del país, y solo está por debajo del de Jujuy (18,16 pesos ) y Santiago del Estero.(17,574 pesos). El GNC en Santa Fe costó en agosto 15,619 pesos y el promedio nacional fue de 15,536.

También hay diferencia con los precios dentro de la provincia: la semana pasada, en Paraná, el GNC costó 17,99 pesos; pero en La Paz 18,89; en cercanías de Federación 19,95 pesos; en Concordia 19,80; en Colón 18,29; hay estaciones que en Concepción aún lo venden a 17,29; en Gualeguaychú una estación la tiene a 16,95 y otra, a pocas cuadras, a 19,49; en Gualeguay se consigue a 17,29; 18,99 en Victoria (14,85 en una YPF de Rosario) y 17,98 en Diamante. Los datos de los precios se pueden cotejar con la aplicación oficial Precios en Surtidor. En Entre Ríos hay 65 estaciones de GNC, en Santa Fe 162 y en Córdoba unas 418.

Hay distintas calculadoras en Internet que permiten hacer la comparación entre lo que se gastaría por determinado tramo a recorrer entre nafta y GNC. La diferencia en el ahorro es sustancial. En promedio, si alguien realiza hoy unos 10.000 kilómetros al año, en 24 meses tendrá amortizada la instalación del equipo de GNC, aunque según sus características puede que se necesiten recorrer algunos kilómetros más.

Siempre en promedio: si se recorren 10.000 kilómetros en un año con un auto con GNC –con un litro de nafta súper a 37,7 pesos y con un metro cúbico de gas a 17,9 pesos– el ahorro en 12 meses será de 16.500 pesos, es decir 165 pesos cada 100 kilómetros, unos 1.375 pesos por mes. Entre las calculadoras de la red de redes hay diferencias, pero más o menos aportan datos similares.

Hoy las conversiones que se realizan son sofisticadas, de última generación y destinadas a los autos nuevos. Se trata de equipos con una tecnología similar a la que viene de fábrica para el combustible líquido.

Mario Amado es el presidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer), y dijo a UNO: "Hay un gran impulso de cambiar la matriz del combustible porque se supone que Vaca Muerta proveerá de gas con volúmenes para exportar y le dará a los domicilios, a la industria, a los vehículos, a todo".

Ante la consulta también agregó: "Hay apoyo en esto. Se han probado camiones y colectivos a gas".

Entre otras expectativas, dijo que para las estaciones de servicios significará que ya no tendrán problemas de cortes en el invierno, y que podrán abastecer al mercado. "Hoy los datos dan un montón de conversiones, pero aún no se aprecia un mayor consumo de GNC automotor. Todavía no se nota, pero empieza a haber un gran movimiento. Entre el gas y la nafta súper se abrió una brecha nuevamente. Y esto del futuro del gas hace que uno entre en el negocio sin miedo", afirmó el empresario.

"Todo tiene que ver con el consumo de una persona. Si hace 5.000 kilómetros cada 12 meses, es evidente que pagar el gas no se justifica porque así amortizará el equipo en cinco años. Pero quien anda bastante, o quien tiene trabajo con el auto como el fletero, el taxista, el remisero, ellos ni hablar que lo necesitan, no pueden trabajar con la tarifa que tienen si no es a gas. Al equipo lo amortizan, cambian el viejo por el nuevo, hay financiamientos y todo un buen movimiento", contó Amado.

Y con respecto a la nafta –la misma que elevó en un 80% en menos de un año el costo de la vuelta al perro– Amado dijo que en las últimas semanas las subas fueron de entre un 8% y un 10%. "Esto acerca un poco los valores nuevos y se calmó el dólar. Hay que ver qué pasará en los próximos meses. Habrá más ajuste si se mueve el crudo y el dólar", adelantó. Si todo marcha por este mismo camino, dentro de poco habrá autos usados que se venderán bajo la leyenda: "Siempre GNC".