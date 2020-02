Cumplió 70 años y para festejarlo cruzó a nado el río Paraná

Roque Gómez, un ex dirigente del Sindicato de la Carne de Santa Elena, festejó su cumpleaños número 70 de una manera muy poco usual: cruzó nadando el río Paraná uniendo las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Esto sucedió este miércoles 19 de febrero. El hombre partió desde la denominada zona Cruz de los Milagros y nadó hasta la la isla santafesina, es decir, de costa a costa.

roque gomez 0.jpg

Lograr este desafío le demandó un tiempo de una hora y treinta y seis minutos, según informó FM Brisas de Santa Elena.

El propio Gómez se encargó de contar a través de las redes sociales acerca de su travesía. "Primero lo decía con un tono sobrador, que iba a pasar el río para mi cumpleaños, pero cuando llegó el día me costó dormir. Cuando iba por la mitad, le encontré la explicación de la no dormida, noté que no era tan fácil y más aún cuando pasó un barco en el canal y encrespó el río".

Y siguió: "Cuando estaba cerca me retiró un remanso que me alejó de la costa, pero era una cuestión de amor propio, un Roque contra Roque. Cuando ustedes me saludan sinceramente con lo más profundo su corazón me emocionan y le agradezco a la vida".