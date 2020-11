Además, determinado por Resolución Nº 804/20, sigue vigente el cupo de extracción total de pescado de río previsto hasta fin de año, determinado en 3.273,26 toneladas para la especie sábalo.

Sobre ello, la legislación vigente determina que la asignación de cupos en particular será realizada de conformidad al volumen registrado en guías emitidas en 2019. En su artículo 4, la Resolución Nº 804 establece que “en el caso de los frigoríficos con autorización para exportar, el volumen de extracción y acopio será determinado según porcentajes promedio de las asignaciones de cupos de exportaciones emitidas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”.

Cumplida la manda judicial, rige la veda comercial de pesca de viernes a domingo

Las restricciones impuestas por la Justicia regían solo sobre el curso del Paraná, y no en otras aguas jurisdiccionales de la provincia como las del río Uruguay y otros afluentes internos. La petición de la entidad de los pescadores deportivos fue por una medida cautelar “basada en que el gobierno provincial declaró la emergencia del recurso hídrico y no así de los recursos naturales ictícolas del río, señalando que si no se toman medidas urgentes como lo hicieron otras provincias, en referencia concreta a las adoptadas por las provincias de Chaco, Misiones y Corrientes, las consecuencias serán devastadoras”.

Las medidas nuevamente vigentes imponen limitaciones a la pesca comercial, es decir, aquella que se realizará con entregas a acopiadores y/o frigoríficos, solo en días y horarios legislados por normativa, es decir, de lunes a jueves.

En tanto que no abarca al resto del universo de pescadores, considerados como de subsistencia, artesanales o deportivos.

El pescador de subsistencia según la Ley provincial de Pesca N° 4.892 es un poblador ribereño que pesca con el único y exclusivo fin de su alimentación y la de su familia.

En tanto que la figura del pescador artesanal configura a quienes realizan su tarea en cercanías de su lugar de residencia, con habilitación provincial, por cuenta propia, en general sin establecer relaciones de dependencia laboral con terceros. Y puede ser practicada en forma individual o en pequeños grupos o cooperativas, para consumo familiar o la venta directa al público.