Cuidadoras de Iosper solicitan el pago de haberes atrasados

"La mayoría de las cuidadoras no quieren hablar porque tienen miedo" , indicaron las trabajadoras que explicaron que decidieron permanecer anónimas por temor a represalias. "Los pagos se efectúal del 20 al 25 de cada mes o, en algunas ocasiones, al 28. Pagamos todo atrasado y con recargo, nos llaman las tarjetas, la escuela por falta de pagos, pero nosotras debemos cumplir con nuestro trabajo" , expresaron a UNO , "asistimos sábados, domingos y feriados, cumplimos con todos los requisitos que se nos solicitaron cuando ingresamos a trabajar al Iosper pero no nos dan una certeza de cuándo cobraremos" .

Al ser consultadas por los reclamos a las autoridades de la obra social ante esta situación, indicaron: "Esta semana llamamos todas desde nuestros trabajo, hay días que atienden el teléfono y otros no. Sólo a una chica le dijeron que no tienen la liquidación aún" y detallaron que, de las 1.500 trabajadoras, sólo dos o tres han cobrado sus sueldos.

"Necesitamos hacer pública esta situación porque ya no sabemos a quién acudir, porque no tenemos un representante de cuidadoras domiciliarias, ya que pertenecemos al grupo de trabajadoras de casas particulares", acotaron y destacaron la complejidad ante el contexto económico: "Es un momento crítico, no hemos cobrado el mes de febrero y aumentaron tres o cuatro veces las cosas. Una vez que cobramos, pagamos todo con recargo y no nos sirve el aumento que nos den por más mínimo que sea y no sabemos a dónde ir o a quién acudir porque Iosper tampoco da respuestas".

Iosper 1.jpg La presidenta del Colegio de la Abogacía cuestionó al IOSPER. UNO/Juan Manuel Hernández.

Las trabajadoras comentaron a UNO que actualmente trabajan de lunes a viernes un promedio de ocho horas por un sueldo de 230.000 pesos. "Hay cuidadoras que deben trabajar sábados, domingos y feriados que a veces no se les paga doble, no se nos paga remís en caso de que no haya transporte público así que cada una gasta de su bolsillo. En caso de haber colectivos, gastamos alrededor de 20.000 pesos al mes debido a los aumentos recientes", agregaron.

Por otro lado, se las inquirió por las alternativas a las que deben recurrir al no contar con un ingreso que les permita abonar sus deudas y solventar gastos domésticos de la vida cotidiana: "Debemos pedir prestado dinero a nuestros familiares. A veces las familias de los pacientes adelanta algo pero no todo el sueldo, pero no llegamos a cubrir todos los gastos porque cobramos muy tarde y debemos devolver casi todo el sueldo. Tampoco hay mucho trabajo como para tener dos o tres trabajos que, en muchos casos, también van por Iosper y termina siendo más de lo mismo". "Genera un estrés muy grande no tener fecha exacta, a veces te pueden pagar el 10, otra el 25 y esto no puede ser así", cerraron las trabajadoras.