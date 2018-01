Cuestionan el sistema de emergencias tras la muerte de una mujer

El 6 de enero Leticia Zurita cumplió 36 años y lo celebró con gran alegría, junto a sus amigos, varios de sus nueve hermanos y sus dos hijos: Tobías de 6 y Narella de 15. El martes pasado compartió en su muro de Facebook una frase que decía "Hay que vivir como si fuéramos inmortales", y en su estado aseguraba que se sentía "fantástica". Sin embargo, el viernes a la tarde se descompensó en su casa del barrio 240 Viviendas de Paraná, y más tarde falleció en el hospital San Martín.

Vecinos que intentaron socorrerla ante el pedido desesperado de sus hijos, llamaron a la ambulancia y aseguran que "nunca llegó". Tras esperar más de media hora, según manifestaron, optaron por llevarla en un auto particular al centro de Salud Oñativia, –ex-Corrales– para que le brindaran asistencia. Viviana Fehr, la presidenta de la Vecinal, comentó: "Le dio una convulsión a la chica, se le fue la lengua para atrás, y la ambulancia se demoraba". Acto seguido, agregó: "En el barrio la mayoría son calles de broza y están en mal estado, a veces se dificulta el ingreso, pero acá aparentemente hubo un problema de demora ajeno al estado de las calles. Entiendo el reclamo de los vecinos, nuestro barrio no está tan lejos del centro para que tarde tanto en llegar la ambulancia".

Por su parte Mery Zurita, una de las hermanas de la mujer fallecida, contó a UNO: "En el Corrales hicieron lo que pudieron y la llevaron al hospital San Martín, pero no lograron salvarle la vida. A mí me avisó otra de mis hermanas y me fui para allá, pero ya había muerto".

Asimismo, comentó: "Lety se descompuso en su casa, cayó en el comedor y su hijo de 6 años la encontró, le avisó a la hermana de 15 y ella salió a buscar ayuda con los vecinos. Se llamó a la ambulancia y como no venía la sacaron para llevarla y empezó a convulsionar. La bajaron para atenderla y luego la llevaron en un auto de una vecina al Corrales. En el camino encuentran un patrullero que los ayudó abriendo camino con las sirenas. A todo esto la ambulancia nunca llegó", aseguró.

Mery recordó que su hermana era asmática y que había ido otras veces el centro de Salud, pero nunca se había descompuesto de este modo. Ayer, en medio de la tristeza, contó además que desde la 10 estaban esperando que les entregaran el cuerpo que había sido trasladado a la morgue de Oro Verde para realizarle al autopsia, pero finalmente lo llevaron a las 14.30. Mientras tanto, sus amigos y familiares esperaban en la sala de velatorio de calle Echagüe. "La entrega del cuerpo de mi hermana estuvo demorado también. Falleció a las 19 del viernes y la llevaron a la morgue de Oro Verde para hacerle la autopsia. De ahí lo trasladaron recién a las 14.30 a Lampertti y hasta tuvimos que cambiar el turno en el cementerio. La gente estaba desde las 10 de mañana esperando. Ahora por fin la dejamos descansar en paz", aseveró.

Fernanda, una de las amigas de Leticia, relató: "Fue un caos todo. En enero no existe nada. La llevaron 2 de la mañana a Oro Verde y recién le practicaron la autopsia a las 8 de la mañana. Es una falta de respeto que entregaran el cuerpo casi a las 3 de la tarde a la familia, yo no lo podía creer".





Explicación oficial

Desde el Ministerio de Salud se refirieron al tema y el director de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, José Carlos Cuestas, señaló: "Desde que asumimos la conducción, promocionamos y estimulamos que exista el número 107 como medio único para canalizar la emergencia médica". A su vez, aseguró: "En forma permanente estamos tratando de fortalecer los diagramas operativos de trabajo. Hemos efectuado reuniones de red de referentes con los centros de salud de referencia que tienen bajo su órbita la responsabilidad sanitaria en función de las áreas programáticas; desde el Ministerio de Salud incorporamos una nueva ambulancia a este sistema que funciona los 365 días del año las 24 horas e incluso estamos fomentando en distintas áreas lo que son las capacitaciones en reanimación cardiopulmonar".

Sobre el caso particular de la asistencia a una mujer del barrio 240 Viviendas, afirmó: "Personal policial, seguramente ante el pedido de los familiares, subieron a la paciente al móvil policial y al cruzarse con la ambulancia le solicitaron al personal de salud que se redirija al centro de salud Arturo Oñativia (Ex-Corrales) porque estaban trasladando la paciente y, además, la gente estaba ansiosa por la situación que se estaba viviendo". En este marco, añadió: "Al llegar al centro de referencia se iniciaron las tareas de reanimación con los profesionales que estaban en la Guardia hasta el punto que decidieron el traslado al hospital San Martín continuando en todo momento las tareas pertinentes hasta que la paciente dejó de responder".

"Si tenemos que evaluar lo sucedido, la red de emergencias médicas funcionó como corresponde y el tiempo que transcurrió para la llegada de la ambulancia es el lógico, ya que de acuerdo a lo manifestado por los choferes no fueron más de 15 a 20 minutos" explicó el referente provincial de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa), y expresó: "Haciendo una valoración médica, una persona con este cuadro no resiste una espera de 30 minutos sin asistencia y, si bien todo transcurrió dentro de los cánones normales, se entiende que es un momento de angustia en el que seguramente los minutos parecen horas por lo que desde nuestro lugar nos solidarizamos profundamente con esta familia".

El profesional comentó que para reafirmar la importancia de la cadena de supervivencia a través de herramientas de reanimación cardiopulmonar (RCP), a través de las áreas de Enfermería y Emergencia del Ministerio de Salud se están realizando capacitaciones conjuntas destinadas a toda la población. "Los paros cardíacos se pueden revertir con estas maniobras", sostuvo.

Finalmente Cuestas hizo un llamado a la comunidad para que "ante una urgencia o evento que requiera asistencia médica inmediata, la población se comunique con el 107 porque es el medio para canalizar el auxilio".