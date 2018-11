Cuestionan el proyecto de generación distribuida que impulsa la Provincia

UNO al respecto. El diputado nacional Juan Carlos Villalonga (Santa Fe) cuestionó severamente el proyecto de ley de energía distribuida que se discute en la Legislatura de la provincia de Entre Ríos por iniciativa de la Secretaría de Energía provincial y de la distribuidora Enersa. Villalonga dialogó conal respecto.

—¿Cuál es la situación actual en Entre Ríos con respecto a la adhesión a la ley nacional de Generación Distribuida recientemente reglamentada?

—En Entre Ríos se está produciendo una situación particular que es que el oficialismo está empujando una ley provincial de Generación Distribuida pero que extrañamente no contiene una adhesión a la ley nacional que es lo que cabría esperar después de conocerse la reglamentación.

La ley provincial que se está discutiendo no prevé ningún tipo de mecanismo para reforzar e impulsar las inversiones de los usuarios para producir su propia energía de fuentes renovables y replica como un espejo la lógica de la ley nacional, pero no la apuntala ni la refuerza, sino que es aparte y no se justifica por ninguna lógica particular de la Provincia.

—¿Qué implica que la Provincia no adhiera y genere una ley propia?

—Lamentablemente esto implica que el usuario entrerriano va a perder de alguna manera los beneficios que establece la autoridad de aplicación nacional para los que quieran convertirse en usuarios-generadores con energía renovable.

Además la ley nacional puede convivir perfectamente con el orden jurídico existente en la provincia y convivir también con el régimen que se quiera establecer en la provincia siempre y cuando guarde cierta coherencia con la norma nacional y la Provincia promueva acciones propias en materia impositiva con gravámenes provinciales, financiamiento local y una serie de iniciativas que en la propuesta actual no aparecen para nada

—¿Cuál es la razón por la que el oficialismo provincial avanza con esta idea?

—La razón por la cual aparece esto es incierta y escapa a toda racionalidad, no habría ningún tipo de justificación y menos aún con el argumento que se ha dado la semana pasada, que es el de hacer una ley a la medida de los entrerrianos. En realidad es una ley que quita a los ciudadanos la potencialidad que la ley establece para todos los usuarios del país y por eso es inexplicable esta actitud.

—¿Cuál sería la actitud correcta del gobierno provincial?

—Lo que debiera ocurrir es que esa ley contenga la adhesión y refuerce los incentivos con algunas medidas provinciales para que el sector productivo, las pymes, las cooperativas puedan bajar la cuenta energética. Repito: el instrumento provincial se puede acoplar con el nacional, pero acá lo que hace falta es la adhesión. La disputa político-partidaria no tiene ningún sentido. Hay que pensar que tenemos que desplegar las energías renovables en todos los ámbitos de aplicación y los usuarios pueden ser un actor importante en la revolución energética que estamos comenzando a vivir en Argentina de la mano de las renovables. No hay razón alguna para demorarlo en la provincia de Entre Ríos





Ley nacional

Villalonga es diputado nacional por el PRO e impulsor de la Ley Nacional de Generación Distribuida (Nº 17.424) que permitirá a los usuarios generar su propia energía e inyectar el excedente producido a la red de distribución. La norma se reglamentó recientemente y el régimen –que beneficiará en especial a las economías regionales a través de los beneficios para industrias y pymes que se adhieran– ya está vigente en Argentina.

El proyecto de ley provincial de adhesión a la ley nacional es autoría del diputado macrista Joaquín Lamadrid, pero desde Energía de la Provincia se impulsa una discusión para sumar elementos a esa norma, según se explicó.

La semana pasada el titular de esa repartición, Jorge González, encabezó un encuentro con sectores de la producción, integrantes de cooperativas y legisladores. Allí el diputado Diego Lara indicó: "Esta iniciativa establece el diseño de políticas y el marco legal que posibilitará en Entre Ríos la generación de energía eléctrica distribuida de origen renovable, para autoconsumo y con eventual inyección a la red eléctrica del excedente generado. Esta realidad merece hoy ser tratada y regulada mediante una normativa moderna, acorde a nuestra realidad provincial, que establezca pautas que faciliten y fomenten dicha actividad".