"Cuando vi por primera vez la película de Star Wars, me enloquecí"

Las vitrinas donde Guillermo Barretto atesora el fruto de sus largos años de paciente y documentado trabajo lucen ordenadas con una lógica obediente a épocas, series, películas y también a la historia –en el caso del modelismo militar–, mientras que el aspecto de su taller habla de que es el lugar donde su mente y habilidad manual encuentran un exuberante oasis para su despliegue, que solo los entendidos pueden comprender.

Solo y armando cosas

—¿Dónde naciste?

—En Paraná –en la Clínica Entrerriana– y viví siempre en barrio La Bolsa –ahora llamado Balbi.

—¿Cómo era esta zona en tu infancia?

—Tranquila, mi casa siempre tenía la puerta abierta. Había asfalto solo en esta cuadra –bulevar Sarmiento–, y 25 de Junio y Cervantes hacia abajo era todo de tierra; ver pasar un auto era insólito, porque el bulevar –hacia Urquiza y Laprida– también era de tierra. Eran casas antiguas y no cambiaron mucho; donde está la iglesia de Lourdes era un baldío –canchita de fútbol– y cuando mi papá era chico, una feria. El asfalto se hizo cuando yo tenía 9 años y cambió mucho el tránsito. A los 22 años me fui a vivir a San Benito y volví hace tres años, cuando falleció mi papá. Igualmente trabajaba acá.

—¿Había un límite del lugar que no podías trasponer?

—No, iba por España hasta el final, donde había una cancha de fútbol, aunque nunca fui de los deportes. Me encantaba explorar e iba hasta la (fábrica de) portland y me metía al monte, o al Pancho Ramírez –donde no pasaba nada.

—¿Qué idea tenías del centro?

—Que era lejos, no obstante que está a siete cuadras. A los 14 años me iba caminando todos los días para pasear.

—¿Qué actividad laboral desarrollaban tus padres?

—Mi mamá era ama de casa y mi papá empleado municipal y tenía un taller de afilado de herramientas desde la época de mi abuelo.

—¿A qué jugabas?

—A los soldaditos y siempre armaba los Rasty, aviones y naves, aunque antes tuve un Mecano de plástico, los Playmobil y cuando tenía 12 años los G.I. Joe. Nunca me junté mucho con los chicos del barrio, ya que me gustaba estar adentro armando cosas.

—¿No lo compartías?

—Era mi mundo, porque los otros chicos jugaban a la pelota.

—¿Tu habilidad se vinculaba con el taller de tu papá?

—Sí, desde chico me metí en el taller a armar y desarmar cosas, y hacer carpintería. Desde los 2 años jugaba con tornillos y tuercas. Sigo con el oficio.

Barreto3.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Una maqueta y un amigo

—¿Leías?

—Algunas historietas, Los Pitufos, He Man…

—¿Qué materias te gustaban?

—Me costó mucho Lengua y con las demás no tenía problemas. Compraba la revista Máquinas de guerra, de la cual tengo varias colecciones, y algunas Aeroespacio.

—¿Sentías una vocación?

—Siempre quise ser militar pero por quedarme con mi viejo no lo hice. Él fue cabo del Ejército pero dejó. Me encantaban las películas de guerra. Fui a la Escuela de la Base e hice el Servicio Militar.

—¿La primera aproximación al modelismo?

—Mi papá me ayudó a armar una maqueta, un Hellcat, en escala 1/48, que compramos en Casa Tía cuando yo tenía 12 años. Mi pasión por el modelismo nació por el padre de un amigo mío de la Primaria de apellido Bellmann quien armaba maquetas. Pero no pude seguir por los costos, ya que es un hobby caro y no se conseguían las cosas. Ahorraba lo que me daban para la escuela y cuando tenía lo suficiente, me compraba una maqueta.

—¿Tu papá tenía relación con el modelismo?

—Le gustaba mucho el ferromodelismo, pero era caro y no se conseguía, así que tuvo un tendido chiquito y una locomotora. Lo armábamos para Navidad, alrededor del pesebre.

Barreto2.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Recursos e imaginación

—¿Los costos siempre han sido altos?

—Siempre ha sido caro. Si lo hacés por gusto, es una cosa, pero si lo hacés como profesional es otro tema, por las herramientas e insumos. Precisamente por los costos, tomaba las figuras de G.I Joe y las modificaba, porque quería otros personajes. A los 16 años fui a un concurso de maquetas con un diagramita (escena) que hice, lo conocí a Sergio Dubini y me orientó hacia el modelismo estático, al igual que me prestaba revistas. Y me dediqué a hacer figuras de ciencia ficción.

—¿Se debe a la importación?

—Sí, no se fabrica nada en el país, aunque ahora se pueden usar acrílicos, pinceles y otros insumos nacionales, pero las maquetas son importadas.

—¿Por qué no hay un desarrollo nacional?

—Hubo fábricas de maquetas, pero es como todo… Algunos fabrican tiradas muy pequeñas.

—¿Cómo aprendiste los fundamentos y técnicas básicas?

—De la forma difícil, a los ponchazos, con prueba y error, más allá de esas pocas revistas que se conseguían y que venían de España. Fue un proceso que llevó mucho tiempo, pero con Internet cambió todo por el acceso a mucha información.

—¿Organizabas un tiempo especial para eso?

—Sigo con una rutina, desde las 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada, cuando la casa está tranquila. Me desenchufo de todo, se van los problemas y es una terapia. A veces he estado hasta las 4.

—¿Siempre has mantenido la actividad?

—Aunque en su momento no era modelismo, siempre transformaba las figuras. También, por los costos, modelaba figuras con Poxilina, hasta que conseguí masilla de artesanos y aprendí otras técnicas.

La ciencia ficción o la oveja negra del modelismo

—¿Originariamente la ciencia ficción te atraía por fuera del modelismo?

—Nació vinculado, por el anime japonés, y cuando vi por primera vez Star Wars me enloquecí.

—¿Por qué?

—Porque fue algo totalmente nuevo. La vi con un amigo, por cable. Después otro hito fue cuando vi Robotech por televisión. Venían las figuras de G.I. Joe, los soldados el dibujo animado norteamericano, y como me gustaban los personajes de Robotech y Star Wars, comencé a modificarlos. Cuando veía la televisión o de alguna revista los dibujaba, y me servían de modelos. Observaba bien los detalles y luego los aplicaba a los muñecos, y Sergio Dubini me orientó. La ciencia ficción en el modelismo es como la oveja negra porque muchos que arman tanques y aviones no conciben que puedas hacer una maqueta de algo que no existe y que apareció en una película.

—¿Siempre dibujaste?

—Sí, si bien en la Primaria era un desastre, pero, autodidácticamente fui mejorando.

—¿Tu papá dibujaba?

—Hacía dibujo técnico.

—¿Has hecho comic?

—Hice alguna historieta pero no es lo mío.

—¿Mostrabas esos modelos?

—No, porque quienes no conocen este medio te dicen “ya estás con los muñequitos y los soldaditos”. Es el problema que tenemos todos los hobbistas.

—¿Te desalentaba eso?

—No, no, seguí en la mía. Mis padres siempre me apoyaron, porque me la pasaba dibujando o haciendo los modelos.

—¿La época de más dedicación?

—Siempre estuvo, aunque tampoco me aislaba de la realidad. Cuando iba a los concursos, a veces estaba hasta la 5 de la mañana haciendo maquetas.

—¿Tomás una temática y hacés todos los personajes?

—Mi tema principal es Star Wars. Hace cinco años me metí en la Legión 501 (regimiento militar ficticio), un grupo internacional para el cual me hago los trajes y participamos en acciones solidarias, como visitar a chicos en hospitales, concientización sobre cáncer infantil o de mama, o donaciones de sangre y leche. He ido a Misiones, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, donde hicimos un desfile de 100 personajes. Los trajes para poder ingresar a la Legión se autorizan en Estados Unidos y tienen que ser iguales a los que se ven en la película. Tengo el de Snowtrooper, clásico, de El Imperio Contraataca, el de La Primera Orden, de las películas nuevas, mi hija tiene el de Piloto Tie, Piloto Rebelde y uno de Hera Syndulla, cuyo casco se lo autografió la chica que hace la voz en castellano, y mi señora también tiene un traje. Además de la Legión, también está la Galactic Academy, que es para chicos.

—¿Cuántos personajes has diseñado?

—De Star Wars tengo los principales, que son 10. Además, hice maquetas de G.I. Joe, de Robotech y muchos de un juego en línea –que me llevaron mucho tiempo por los detalles.

Barreto1.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Mucha información y habilidad

—¿Cuánto te demanda, aproximadamente, cada figura?

—Entre seis meses o un año, o más, según las ganas que le ponga.

—¿Cómo es el proceso?

—Hacés un esqueleto de alambre –con la posición que tendrá la figura– y lo vas cubriendo con masilla antes de que se endurezca, por partes; con lo básico y las arrugas de las ropas ya marcadas, comenzás con otros detalles, que son los que más tiempo te demandan, sin contar las armas o cascos. Del total del proceso para hacer una figura o maqueta, el 50% es búsqueda de información y fotos, y más los que hacemos scratch, que es la técnica de hacerla desde la nada.

—¿Qué etapa te genera mayor entusiasmo?

—Modelar, trabajar y crear, pero odio pintar. Tengo 10 figuras para pintar y me cuesta. También disfruto mirarlas y acordarme de cómo las hice.

—¿Las piezas que más apreciás?

—Algunas de Start Wars y las figuras del juego Lineage, porque me demandaron mucho trabajo y tienen buenos detalles. Nunca lo pensé. Todas son lindas cuando las terminás.

—¿Qué importancia tiene el aspecto de la pintura en los concursos?

—Es lo principal, en lo que más se fijan, según la fidelidad con el original, sea una película, un anime, un avión o un tanque. No se puede pintar, por ejemplo, un tanque de la Segunda Guerra Mundial con un camuflaje moderno. Hay que averiguar dónde estuvo ese modelo de tanque y en qué regimiento y su historia, para saber los detalles y colores.

—¿Y en el caso de personajes de ficción?

—Un poco menos, pero hay personajes que tienen dos o tres trajes y hay que averiguar sus detalles, más si son como los de El Señor de los Anillos, que tienen infinidad de detallecitos.

—¿Con qué herramientas trabajás?

—Lijas de agua gruesa y fina para devastar, raspar o pulir, estecas de aluminio con distintas formas, cúter, pegamento y acrílico para artística. Ahora viene de Japón el Pepakura, que es como un origami más sofisticado, con el cual se imprime una hoja, cortás, vas pegando las piezas y armás una figura, un tanque o lo que sea. Es baratísimo y lo único que necesitás es una impresora.

—¿Se reciclan materiales?

—No, se llama no tener presupuesto para comprar los materiales (risas). Como ando trabajando en la calle, encuentro carteles de plástico o pido alguno que tengan en desuso en un negocio, y con eso he hecho trajes y cascos. En una época el plástico de alto impacto no se conseguía en Paraná, entonces si encontraba, por ejemplo, una tarjeta de teléfono, la traía.

—¿Qué relación tienen los cascos que construiste con el modelismo?

—He ido a convenciones de anime y comic, y vi que la gente se vestía de los personajes, entonces me hice un traje y el casco de Robotech –con un casco de moto–, y después me metí en la 501. Tuve que aprender a coser. También hice una armadura samurai, la cual me demandó cuatro años, por la investigación que tuve que hacer sobre las piezas. El primer traje fue un Snow Troopers de El Imperio Contraataca.

—¿Has ido a la Fiesta de Disfraces?

—No me gusta el ambiente de ruido. No son disfraces, sino recreaciones de lo que se ve en las películas.

—¿Qué facilidades tienen los modelistas de Europa y Japón?

—En Japón, por ejemplo, hay masillas con las cuales solo puedo soñar con tenerlas, poliméricas, más duras, más blandas, etc., infinidad de herramientas y acceso a maquetas, accesorios, se puede comprar la figura desnuda y se reviste… A mí me pasan el trapo con las cosas que hacen, porque la terminación es distinta.

—¿Qué personaje te obsesiona?

—No tengo uno predilecto, pero me encantan todos los del anime. Ahora estoy haciendo personajes del Studio Ghibli: Porco Rosso, Nausicaä, con su planeador, y tengo unas 200 a medio hacer que voy terminando de a poco, por los detalles, y también tengo otras para pintar.

—¿Qué puntos de contacto y diferencias hay con un artesano?

—No sé… nunca lo pensé. El artesano no es tan fiel a una figura, es más libre, si bien yo también hago cosas imaginadas por mí. La pintura también tiene diferencias, ya que tiene que tener luces, sombras, desgastes…

—¿Cuál es la mejor forma de iniciarse?

—Primero, buscar información, leer y no aflojar. El primero saldrá feo, el segundo, más o menos, el otro un poco mejor, y así… Hay que meterle mano, ya sea una maqueta comprada, hecha por uno, en papel, en arcilla o en lo que sea.