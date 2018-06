Cruzado por el ajuste y el freno económico, el escenario electoral del 2019 no termina de definirse

Sin embargo, ya en junio, que es el mes en que el Ejecutivo provincial pretendía que se aprobara la ley, apenas si el Senado ha definido una instancia en la cual los partidos políticos de la provincia tendrán unos minutos para explicar en una comisión legislativa qué piensan de un proyecto de ley de 190 artículos, que introduce modificaciones de fondo en el sistema, y al que además existe la intención de hacerle agregados, por ejemplo en lo referido al financiamiento de los partidos.





No es un problema de falta de tiempo, en dos meses podría debatirse la cuestión en la Legislatura, ya que no hay nada que sea absolutamente desconocido en materia electoral. Parece ser, en todo caso, un tema de prioridades que impone la agenda de lo urgente, y que incluso a los legisladores les cuesta desoír. El interés de la sociedad está puesto claramente en lo económico, con una situación de depreciación del peso frente al dólar que estuvo por encima del 20% en mayo (suma 34% en el año); las tarifas energéticas que resultan impagables para muchísimas personas, el aumento del desempleo, la tasa de inflación que no cede y el segundo semestre no llega nunca. Así las cosas, la reforma electoral aparece relegada a un segundo plano, aunque no por ello deje de ser una cuestión importante. Existen otros datos que también han cambiado en poco tiempo.





Mientras la elección legislativa de octubre (hace solo siete meses) parecía haber definido la suerte electoral de 2019 y asegurado la reelección presidencial de Mauricio Macri, hoy los indicadores de popularidad del Presidente están en los niveles más bajos que se recuerde. Y lo que es peor para el oficialismo nacional, la perspectiva de generar en 2019 un "típico año electoral" con aumento del gasto público para ganarse el favor del electorado aparece obturada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que demanda profundizar el ajuste, tal la naturaleza del organismo. Un ajuste que, para el gobierno nacional, debe pasar principalmente por las administraciones provinciales. De tal magnitud es el impacto de la situación económica en la imagen del gobierno nacional que ya ni siquiera es tan sencillo asegurar que en la provincia al justicialismo le conviene separar las elecciones de los comicios nacionales, que era el único aspecto del proyecto de reforma electoral en torno al cual había unanimidad de opiniones hace un par de meses.





Sin embargo, incluso el destino de la boleta única de papel, que es el aspecto central de la reforma impulsada por el gobernador Gustavo Bordet, podría perder interés desde la mirada electoral en términos inmediatos, esto es con vistas a 2019, a la luz de nuevos acontecimientos.





Se suponía que con un alto nivel de aprobación de su gestión y una elevada imagen personal, el mecanismo de la boleta única le iba a permitir al gobernador contar con el voto de los justicialistas entrerrianos para buscar su reelección y, a la vez, ese mecanismo le facilitaría conseguir el apoyo de electores independientes, no peronistas, aún de aquellos que a nivel nacional pudiera votar por Macri, máxime considerando que hasta ahora no aparece un aspirante presidencial justicialista claro. Bordet había hablado de garantizar la interna en el justicialismo, permitiendo la disputa en todas las categorías, incluso la de gobernador, con una mayor presencia de las minorías en las listas legislativas (contemplado en el proyecto de reforma electoral) en un escenario de unidad partidaria.









Más allá de que desde el bordestismo pueda tildarse de extorsivo el planteo de Urribarri, indicando que impulsa esta opción porque el sistema de boleta única y elecciones provinciales separadas de las nacionales iría en contra su aspiración de llegar a un cargo legislativo nacional; el panorama de caída de la imagen del gobierno de Macri y de fortalecimiento del kirchnerismo como alternativa es real. Tan real como que el eventual escenario de un peronismo dividido, con una lista del dialoguismo y otra del kirchnerismo representa una esperanza para un Cambiemos entrerriano que durante los dos últimos meses también vio alejarse la posibilidad de llegar al gobierno provincial en 2019, pese a que hasta abril lo daban por hecho.

El deterioro de la situación económica y social, la profundización de las divisiones internas que se tradujo incluso en el quiebre del bloque de diputados, y las resonantes causas judiciales de algunos referentes habían nublado el horizonte del macrismo entrerriano.

La división del peronismo podría representar una bocanada de oxígeno. Si en algo coinciden ambos sectores es que ahora, de nuevo, faltan definirse muchas cosas que atañen al panorama electoral. En ese sentido, el impacto del ajuste y los costos que cada cual tenga que pagar resultan centrales.

El viaje a Asia

Durante la misión comercial que el gobernador Gustavo Bordet realizó por el sudeste asiático dio pie a numerosos comentarios de contenido político electoral.

Siguiendo tal vez una tradición del bustismo de cerrar acuerdos electorales en misiones comerciales (se recuerda el viaje de Jorge Busti y Julio Solanas a China, donde se cerró la lista de diputados nacionales de 2005); el gobernador habría utilizado el viaje para sondear la posibilidad de que el intendente de Concepción del Uruguay José Lauritto lo acompañe en la fórmula del año próximo como candidato a vicegobernador, función que el uruguayense desempeñó durante la primera gestión de Urribarri.



Si bien hay otros aspirantes para esa candidatura, difícilmente aparezca otro con el margen de aprobación en su territorio que exhibe el exjuez federal.

Lauritto lleva adelante su segunda gestión como intendente de La Histórica, la primera fue entre 1999 y 2003. Otro de los rumores daba cuenta de que el presidente municipal gualeguaychuense Esteban Martín Piaggio rehusó participar del viaje, aunque se aclaró que la situación no implicaba un distanciamiento del gobernador sino, en todo caso, la decisión de no dar el tema por cerrado tan rápidamente.

Sí fue parte del encuentro el vicegobernador Adán Bahl, a quien las usinas del oficialismo provincial ubican disputando la intendencia capitalina el año que viene; y el diputado provincial Gustavo Zavallo, representante del bustismo, que apoya la reelección de Bordet.

En este contexto, la posibilidad de votar en una fecha diferente de la elección nacional, abría la chance de elegir las autoridades provinciales a partir de la segunda quincena de abril; lo que además de ser un principio federal, en el sentido de no estar obligadas las provincias a votar sus autoridades en la misma fecha que las nacionales, le garantizaba despegarse de la suerte de la elección nacional. Ese escenario que se perfilaba hasta hace algunas semanas se modificaría a raíz, principalmente, del deterioro de la imagen de la gestión nacional de Cambiemos frente a la cual el kirchnerismo y los sectores afines aparecen como la oposición más sólida. Correlato de esto es la presentación en la Secretaría Electoral Nacional del "Partido de la Victoria" para el distrito Entre Ríos. Se trata del sector liderado por la expresidenta Cristina Fernández y que en la provincia tiene como principal referente al exgobernador Sergio Urribarri.

Hace tan solo dos meses la campaña electoral parecía lanzada abiertamente. La reforma impulsada por el gobierno provincial estaba al tope de la agenda política provincial y existía la sensación de que aún faltando bastante para votar, eran inminente las decisiones que marcarían las condiciones del próximo turno de elecciones.