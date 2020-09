Cruces entre Juan Cabandié y la Justicia Federal entrerriana

Cabandié denunció connivencia entre los productores y el juez federal de Paraná Daniel Alonso por la demora en las actuaciones sobre los incendios en el Delta del Paraná. "No sé si se le rompió la birome o la impresora, pero no tiene una sola actuación", cuestionó.

El funcionario nacional llegó a Rosario para sobrevolar la zona de los incendios junto a su par de la provincia, Erika Gonnet, mientras las quemas siguen arrasando con la biodiversidad del humedal y la salud de los rosarinos, que ya respiran un aire cinco veces más tóxico que los valores normales a raíz de la combustión.

"Lo llamativo es que hace seis meses que hay incendios y la Justicia no tiene a un solo detenido ni procesado. No sé si se le rompió la impresora o la birome, pero el juez federal Alonso no tiene ni una sola actuación", criticó Cabandié al llegar al aeropuerto de Rosario.

En tal sentido, Cabandié aseguró que "el juez puede solucionar esto en cuestión de horas: debe cruzar la información de catastro con la geolocalización de incendios y se terminó, no incendian más. Ya lo dijo el presidente en Puerto Gaboto, esto no puede pasar más".

A su vez, denunció "connivencia" entre la Justicia de Entre Ríos y los dueños de los terrenos donde se provocan incendios intencionales. "No puede ser que los brigadistas apagan el fuego y a los tres días vuelven a encenderlo", cuestionó. Al mismo tiempo, dijo que el objetivo de las quemas es "arrasar con las islas para tener mayor extensión de ganado".

"Si acá no ponemos los puntos sobre las ies va a ser muy difícil, porque estamos atentando contra la biodiversidad del humedal. Esta bajante del Paraná es producto de la deforestación del Amazonas, pero nosotros tenemos que proteger nuestros bosques y nuestros humedales", subrayó.

Si bien los incendios ya acumularon un total de 12 imputados, el funcionario nacional sostuvo que "en su mayoría son isleños a quienes los propietarios de los cambios les pegan para provocar los incendios".

Qué denuncie

Este mediodía UNO se contactó con las autoridades de la Justicia Federal que tienen la causa vinculada con los incendios en las islas de Victoria. Si bien directamente el juez Daniel Alonso prefirió no responder los dichos del funcionario nacional, se hizo saber desde el edificio ubicado en calle 25 de Mayo de la capital entrerriana, que la causa penal la instruye el Fiscal de Victoria Carlos García Escalada, no el Juez Federal.

De esa manera, el funcionario no estaba al tanto que el responsable de la investigación. Pero más allá de eso, el 10 de setiembre se resolvió la situación procesal de los siete imputados indagados.

En este caso, el juez Alonso sobreseyó a uno, y decretó la falta de merito de los otros seis porque no hubo elementos para procesarlos pero tampoco certeza negativa para desvincularlos.

Como en todo expediente judicial, ante la ausencia de elementos probatorios, el principio de inocencia debe prevalecer.

La resolución judicial de 64 fojas, se notificó a la fiscalía federal y a los querellantes el mismo 10 de setiembre, pero la misma no fue recurrida por el ministro Cabandié que se constituyó como querellante.

Si había elementos probatorios de peso, o elementos a investigar, la querella no los aportó, y tampoco optó por ir en apelación a la Cámara Federal. Por el contrario, si avanzó con críticas a los operadores judiciales.

Del mismo modo, se hizo sabe que hasta este jueves, no hay pedido alguno de las partes pendiente de proveer y el expediente se encuentra en la Fiscalía de Victoria, en su carácter de instructor.

También, desde la fiscalía se hizo saber a UNO, que los dichos de Cabandié acusando al juez de tener connivencia con los dueños de los campos, "son inapropiados, infundados e injustos, ya que el juez Alonso fue el primero en dictar una cautelar prohibiendo las quemas y disponiendo modificaciones en el Alto Delta del Paraná".

En definitiva, se le sugirió al ministro, que si tiene pruebas sobre la idea del vínculo entre el juez y los productores y dueños de los campos, que haga la correspondiente presentación judicial.

Desde el punto de vista jurídico, no es un elemento probatorio decisivo ser el dueño de un campo, para responsabilizarlo de los incendios. Cómo mínimo se necesitan datos, informes, pruebas que marquen que esa relación permita sostener la acusación de adosarle la responsabilidad del fuego intencional.

Desde los tribunales federales, se entendió que el funcionario entró la la actitud de muchos pares suyos en Buenos Aires, de cuestionar con suma liviandad a los integrantes de la Justicia, sabiendo que no habrá respuestas directas, y aprovechando la mala imagen de ese sector. "Tal vez, debería hablar menos, podría colaborar con todos los organismos para enfrentar estos problemas, y no hacer lobby para que en el sector de incendios de las islas, se cree un gran parque nacional, quitando tales tierras a la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos", reflexionó uno de los integrantes de la Justicia Federal que solicitó su anonimato.