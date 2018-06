Cruces por el tratamiento del desafuero de Sergio Urribarri

Lara señaló: "Estas declaraciones persiguen confundir a la opinión pública, con una marcada animosidad, ya que nada de lo que ahí se dice respecto de mi proceder ante este Pedido de Desafuero es real", explicó. La legisladora sostuvo que el titular de la Comisión había omitido incluir el tema en el temario del encuentro previsto para el martes 5 de junio.





"El martes (29) se realizó la sesión y dentro de los asuntos entrados para tratamiento de la Cámara ingresó formalmente el pedido de desafuero hecho por el juez (Gustavo) Maldonado".





Ante ello, en declaraciones a radio De la Plaza precisó: "El marco normativo prevé el tratamiento inmediato, no solamente desde el reglamento de la Cámara sino también desde el Código de Procedimiento Penal de la Provincia, es decir que una vez que el pedido de desafuero es solicitado por el juez de la causa debe tener tratamiento inmediato, en este caso por la Comisión que preside Diego Lara". Luego señaló: "En el transcurso de la semana esperábamos la convocatoria a la reunión de comisión, la que llegó ayer para el martes próximo, pero nos llamó la atención de que no estuviera previsto el tratamiento de este expediente; por lo cual se presentó desde el bloque de diputados de Cambiemos el pedido formal para su incorporación", explicó.





En primer término, Lara indicó que el Expediente N° 1.610 por el que se solicita el desafuero del diputado Urribarri ingresó ayer a la Comisión de Asuntos Constitucionales, es decir un día después de haberse cursado la convocatoria a la Reunión de Comisión para el martes 5.





"No obstante, el desafuero ingresó en la sesión ordinaria del martes 22 de mayo, por lo que los miembros de la Comisión, como por ejemplo la diputada Viola, ya podrían, desde ese momento, haber comenzado a trabajar y analizar dicho pedido sin necesidad de que se convoque a una reunión". apuntó.





Lara señaló: "Tampoco existe en la Constitución, en el Código aplicable al caso ni en el Reglamento de la Cámara de Diputados disposición alguna que imponga el deber de ingresar el pedido de desafuero en la próxima reunión de Comisión. Es más, si el desafuero se hubiese regido por el actual Código Procesal Penal –cuestión que no ocurre ya que como el mismo magistrado de la causa lo aclara, es el artículo 196 del Código anterior el que se aplica–, tampoco debo actuar como pretende la diputada opositora. El artículo 20 del Código actual le concede expresamente a la Comisión un plazo de 60 días para emitir un dictamen y de 180 días al plenario para su tratamiento, aún sin dictamen de comisión", añadió.





"La oposición me enrostra un incumplimiento legal y reglamentario que lisa y llanamente no existe", apuntó el legislador. El caso anterior Lara se refirió a expresiones de la legisladora cuando señaló: "En el anterior caso donde otro juez lo citaba a Urribarri en otra causa por injurias y pedía su desafuero, la incorporación fue en términos regulares. Se incorporó y en la Cámara se trataron juntos los pedidos de desafuero de Urribarri y Darrichón, y ya en el recinto no obtuvimos los votos de las dos terceras partes para desaforar a los diputados" .





"Me permito tomar las palabras de la diputada Viola, cuando recuerda que en otro caso donde se pedía el desafuero de Urribarri por una causa de injurias, su tratamiento e incorporación, por mi parte, se efectuó en tiempos regulares. Le comento que en esa ocasión el pedido de desafuero ingresó a mi comisión un 30 de agosto de 2016 y fue tratado en reunión de Comisión el 21 de setiembre, habiendo solicitado el diputado Esteban Vitor (Cambiemos) unos días más para estudiarlo, es decir que el dictamen de comisión se emitió el 26 de setiembre de 2016, casi un mes después del ingreso a Comisión, mientras que en el caso actual no llevamos siquiera un día desde su ingreso".









Postergaron una audiencia de elevación a juicio

El juez de Garantías José Ruhl aplazó la audiencia para tratar el pedido de elevación a juicio oral de una de las causas judiciales que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. La audiencia se iba a desarrollar ayer y se reprogramó para el 22 por la inminencia de la resolución dictada en el incidente de recusación.

La causa refiere a la denuncia por distribución irregular de publicidad entre 2010 y 2015 por 24 millones de pesos, de los cuales la mitad fue otorgada a las empresas Tep SRL y Next SRL, cuya propiedad y relación con los dueños se adjudica al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

La acusación de los fiscales apunta a la existencia de una organización empresarial que se beneficiaba con esos contratos. También se sostiene que las firmas publicitarias José María y Jesús Bustamante, de Paraná, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, habrían logrado esos contratos publicitarios a cambio de pagar un retorno a Aguilera. Uno de los implicados en la causa, Bustamante, se acogió hace pocos días al beneficio de un juicio abreviado, tras aceptar haber participado de esa organización para el manejo de la publicidad.

"Sinceramente me extraña que la diputa Viola, a quien le destaco su capacidad como abogada y estudiosa del Derecho, efectúe estas declaraciones denotando un desconocimiento de los procedimientos, leyes y de la casuística que hay en materia de desafueros. Mi mejor respuesta a todo lo que infundadamente la diputada ha dicho sobre mi rol como presidente de la Comisión, es invitarla a ella y al resto de la oposición que la avala, a retomar la senda del respeto por las instituciones y por las personas que las representan".

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados , Diego Lara, se refirió a las declaraciones de la diputada Alejandra Viola ( Cambiemos ) en las que cuestionó el accionar del titular de la comisión y la supuesta demora del tratamiento del pedido de desafuero del diputado Urribarri.