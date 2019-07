Crisis del transporte: intendentes reclamarán mayores subsidios

Los intendentes de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda participaron este lunes de la reunión ampliada del SITU para buscar soluciones a la crisis del transporte urbano. Hubo consensos sobre la necesidad de gestionar mayores subsidios, pero no sobre los alcances de una declaración de emergencia que implique recorte de recorridos y aumento de tarifa por decreto.

Reconsiderar fondos nacionales

En este sentido, el intendente de Paraná Sergio Varisco informó: "Si bien en esta reunión no vamos a tener la solución, convocamos a todos los actores, incluso al director provincial de Transporte”, aclaró y en esa línea que bregó por “desmentir esa infamia que dice que el municipio debe plata a las empresas, ni se planteó, ni se debe un peso”.

“La solución pasará por reconsiderar los fondos que se les envía a todas las ciudades, especialmente a Paraná”, recalcó el intendente, fue por eso que se reunió con los intendentes de los municipios como Oro Verde, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, San Benito, “que también están afectados por este sistema”.

En la oportunidad, Varisco reiteró que mantiene el “período de negociación” junto a Buses Paraná, concesionaria del servicio de transporte. “Debemos buscarle una solución al sistema que ha eclosionado en todo el país”, indicó, y descartó que la ciudad vaya a quedarse sin servicio de transporte.

“El reclamo de la empresa ha sido la readecuación de la tarifa, pero mi tarea es defender a los usuarios, eso es lo que hemos hecho y queremos continuar con esto”, aclaró.

“La contadora de la empresa decía que a partir del aumento del dólar por la inflación, está en una situación de que han firmado paritarias salariales que no pueden cumplir”, ejemplificó en ese sentido.

Al calificar de “infamia” la presunta deuda que denuncia Buses Paraná, concesionaria del servicio de transporte, Varisco apuntó: “Es pretender que sobre el eslabón más débil de la cadena, que es el municipio, decir que adeuda cuando no hay ninguna deuda”.

“El municipio cumplió con todos los requisitos, y salvo la ciudad y la provincia de Buenos Aires que mantuvo subsidios, está en crisis en todo el sistema porque pasamos de una situación que venía de un gobierno nacional con mucha plata en subsidios, y a partir del 1 de enero de 2019 la quita total. Esto ha puesto en crisis a todo el sistema en todo el país”, recalcó.

“Esta es una situación de crisis nacional que en el caso del transporte, tiene su particularidad porque se quitaron todos los subsidios. Pero en nuestro caso, mantuvimos la concesión, orgullosos de todos los beneficios sociales que da el municipio, la Tarjeta SUBE y el boleto más barato del país”, recalcó el mandatario municipal. Y en ese sentido, acotó: “El municipio subsidió el sistema el último mes en unos 12 millones de pesos, pero son recursos que debemos recuperar”.

Cuando se le consultó a Varisco sobre la posibilidad de estatizar el servicio de transporte, éste sentenció que sería “muy difícil”.

“Es el único servicio concesionado a una empresa privada porque todo lo demás es estatal; creemos en eso, lo hemos mantenido y mejorado”, se defendió el intendente.

“Tener una flota propia, si bien está dentro de las facultades del municipio, es muy difícil pasar instantáneamente de un servicio concesionado a un servicio estatal”, diferenció al Once.

Nuevo esquema de subsidios

El concejal del Frente para la Victoria e integrante del órgano de control y monitoreo (SITU), Juan Enrique Ríos dijo que fue una reunión "muy importante en el sentido de la participación efectiva tanto de representantes de la Secretaría de Transporte de la provincia, como de los intendentes del área metropolitana: Exequiel Donda de San Benito, Edgardo Dellizzotti de Colonia Avellaneda y José Luis Dumé de Oro Verde (además del intendente anfitrión, Sergio Varisco). Esto manifiesta que nos vamos sumando actores para buscar una solución a esta problemática", sostuvo.

Explicó que se analizó el esquema de subsidios y la "necesidad de que, por lo menos, se gestionen mayores subsidios para poder solventar la sustentabilidad del transporte". Ríos por su parte, reclamó que se garantice "un servicio de calidad con un boleto acorde a lo que pueda pagar el vecino, entendiendo que es el más perjudicado de este sistema".

El edil entendió que la emergencia del servicio está "de hecho establecida", ya que hay una "situación de crisis en el sistema de transporte público a nivel nacional".

Pero se mostró contrario a que una declaración de emergencia por parte del Ejecutivo de Paraná, implique medidas que sean sólo en beneficio del sector empresario. "Si solamente vamos a entender las necesidades del sector empresario de recortar frecuencias y servicios que necesariamente va a tener una implicancia respecto al personal, creo que no estamos abordando la complejidad del sistema, sino que estamos resolviendo lo que los empresarios piden a través del proceso preventivo de crisis, que es la suspensión de trabajadores y despidos y el recorte de frecuencias".

Aclaró que durante el encuentro no se habló de un posible aumento de tarifas por decreto. "Pero fuimos claros, por lo menos en lo que respecta a mi persona y al Defensor del Pueblo, que la emergencia debe garantizar una calidad en la prestación del servicio y garantizar obtener recursos que no signifique cargar sobre los usuarios una actualización de tarifas que no se puede pagar. Porque aún aumentando la tarifa eso no va a impedir que el servicio decaiga".

Respecto a los intendentes del área metropolitana, Ríos explicó: "Manifiestan que de acuerdo a su capacidad presupuestaria no están en condiciones de disponer recursos de sus propios presupuestos para el transporte. Lo que sí pueden hacer es acompañar todas las gestiones frente a provincia y nación para mayores recursos".

El SITU fijó un nuevo encuentro para el miércoles de la próxima semana, donde los especialistas presentarán los análisis de costos. El último estudio presentado por la concesionaria del servicio llevaba a 40 pesos la tarifa plana. (APF).