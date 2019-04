El actual intendente Enrique Cresto irá en busca de la reelección en las generales de junio y con los resultados de ayer quedó muy bien posicionado respecto a las otras fuerzas. Cerca del 80% del padrón electoral concurrió a las urnas.

La pulseada peronista tuvo a seis candidatos en pugna. Al cierre de esta edición, el actual intendente de la Lista 2 se llevaba el 47% de los votos sobre el candidato de la Lista 5, Eduardo Asueta con 36%; Alejandro Bahler de la Lista 322 con el 7%; Edgardo Jakimchuk, de la Lista 444 con el 5%; Antonio Cuello de la Lista 75 con el 2%; Edgardo Barrios de la Lista 17 con el 0,87%.

Vale destacar que el frente Cambiemos solamente presentó la lista 502 encabezada por el titular de la CTM, Roberto Niez, quien sacó el 22% de los votos sobre el 70% que obtuvo el Partido Justicialista entre las seis propuestas presentadas.

En su discurso ante su gente, Cresto remarcó: "Este 70% que sacamos en la ciudad de Concordia no es ningún voto de Cambiemos". El actual intendente sostuvo: "Es una responsabilidad tremenda, caminamos la ciudad de Concordia mostrando gestión, y les digo la verdad, no van a encontrar un ciudadano de Concordia que pueda decir que el intendente le dijo 'votame'".

El intendente reconoció: "Nos da vergüenza ir a decirle a la gente de que tiene que ir a votarme o que tiene que ir a participar con el Estado que tenemos", haciendo clara referencia al gobierno Nacional. "La familia Argentina tiene un gran descreimiento por culpa de los dirigentes que tenemos a nivel nacional, que han estafado a los argentinos", agregó.

En este sentido, Cresto señaló que "los estafaron en 2015, les creyeron en el 2017, ya padeciendo hambre el pueblo argentino les dio su voto de confianza".

Minutos antes de darse a conocer los primeros resultados, el titular de la Lista 5 Nueva Concordia, Eduardo Asueta, reconoció la derrota en las internas. "Cuando no se gana la noticia no es buena. Nos duele porque era un proyecto bárbaro con compromiso social. La tendencia parece ser clara y felicitar a los ganadores, como a toda la gente que se movilizó por la política. Aún con el sabor amargo, es buena la concurrencia que hubo", sostuvo a LT 15 Radio del Litoral. Consultado sobre lo que podría ocurrir en junio, indicó que "los votos no son de nadie. Esa creencia de otra época, se pensaba que los votos eran de un candidato".

Por su parte, el candidato a intendente de la fuerza Cambiemos, Roberto Niez, que no fue a internas, sostuvo : "Nosotros estamos solos en el espacio, estamos contentos por la cantidad de votos que estamos teniendo. No tengo más que felicitarlo a Eduardo Asueta, que ha hecho una muy buena elección, y siendo así, creo que es claro que hay un deseo de cambio de nuestra sociedad por un futuro mejor", agregó.





Departamento

En La Criolla se presentaron dos listas. El candidato de Cambiemos , Walter Silva Müller se impuso con 1.017 votos sobre el candidato del Frente Justicialista, Ariel Stuker con 961 votos.

En Los Charrúas la interna del Partido Justicialista fue ganada por el exintendente Rubén Chaparro con 834 votos sobre Alberto Salmanz con 389 votos. En tanto que el actual intendente Ariel Panozzo Zénere del Movimiento de Participación Ciudadana obtuvo 1569 votos y quedó bien posicionado.

En Estancia Grande hubo tres listas diferentes. Matías Lladós ganó por el 46% de los votos. En Colonia Ayuí se produjeron algunas irregularidades. Al parecer existía alguna diferencia en una mesa entre los oponentes del Partido Justicialista, el actual intendente Edgardo Almada y Raúl Fernández.





Antecedente

En las elecciones generales de 2015, cuando llevó a Cresto a la intendencia, la fórmula del Frente para la Victoria encabezada por el actual intendente se impuso con 39.231 votos (45,08%) sobre la de Cambiemos, compuesta por Roberto Niez que obtuvieron 29.813 votos (34,26%).