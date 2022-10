Creó un dispositivo especial para personas no videntes

“Pasé muchas horas en el proyecto, estudiando alternativas en base a los chicos que me probaban el proyecto, consejo de médicos amigos. Primeramente el proyecto nació como radar tipo bip y después se fue desarrollando más”, contó. “Se me ocurrió la idea de aportar mi granito de arena porque las personas no videntes son una parte de la sociedad relegada sin ayuda tecnológica. La idea es que tengan una herramienta y que la tengan a mano. Realmente quiero ayudar a la gente y que sea alcanzable al bolsillo”, expresó en LT 15 Radio del Litoral.

El dispositivo es electrónico y se lleva en la mano, como una especie de linterna. La batería se carga en tres horas, como un celular y tiene una autonomía de 24 a 48 horas. Cuenta con tres teclas táctiles, una de ellas es un gatillo y las otras dos se manejan con el dedo pulgar. Las funciones fundamentales son cuatro. “Una es que funciona como radar, actúa donde uno apunta, te va hablando y diciéndote hasta cuatro metros los obstáculos que hay en el camino. También posee una brújula electrónica que también te lo va manifestando mediante un audio hacia donde se apunta. Por ejemplo, si entra por el sur hacia una puerta, la persona sabrá que deberá apuntar a ese lugar para poder salir”, expresó el investigador que hace pocas semanas estuvo en el Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2022, donde pudo mostrar su trabajo a miles de personas.

Entre las funciones también enumeró: “También posee un sensor de luz, por ejemplo para saber si están en un lugar público, qué tanta luz hay para saber si es un lugar que está abierto o cerrado. Esas tres trabajan de manera independiente. La cuarta función trabaja mediante Bluetooth con una App de un celular que también la cree. Pueden ingresar al Google Assistant y pueden desde enviar Whatsapp hasta que te envíe a algún lugar. Desde el dispositivo también pueden detectar objetos que tienen alrededor y además van a poder leer libros, carteles”.

En cuanto al impulso que tuvo para comenzar con este proyecto Locaso recordó: “El año pasado cuando ya terminaba la pandemia, la llevaba a mi hija al colegio al parar en un semáforo había un viejito que nunca pude saber quién es con su bastón blanco con un tránsito infernal esperando para cruzar. A la semana lo vuelvo a ver de nuevo en el mismo lugar y ahí dije internamente ‘tengo que hacer algo’”.

Y agregó: “Empecé a investigar que había, en Argentina nada, en Latinoamérica nada. Únicamente en Israel hay un aparato que Messi promociona que se llama Orcam, se lo pone en el lente, dura media hora la batería, sirve para leer y reconoce rostros. Sale más de 4.500 Euros allá. También hay un aparato con un sensor que te va diciendo qué hay delante y vale alrededor de 3 mil Euros en Turquía”.

Locaso buscará encontrar financiamiento para la elaboración de la herramienta que busca dar ayuda a una porción importante en Argentina. “Para producirlo tengo un costo aproximado de 20 mil pesos terminado. Mi idea es venderlo a un precio accesible porque no quiero abusar en absoluto, sino mi intención es que la gente que tenga problemas de visión sea lo más accesible para ellos”, dijo.

Y describió: “Hay mucha gente con problemas visuales, se estima que en Argentina hay aproximadamente unos 50 mil ciegos y somos muchos los que podemos ayudarlos y reinsertarse en la sociedad. Mi idea es que sea una herramienta que los ayude a desplazarse mejor. Básicamente fue creada en personas mayores que no usan celulares o un niño con un solo click puede aprender muchas cosas. Hasta a mí me sorprendió de las cantidades de cosas que pueden llegar a hacer”.

Por último, el técnico en sistema digital y control automático contó que la nueva etapa de investigación por la que atraviesa el dispositivo actualmente es sensorial para con las personas. “El aparato está trabajando actualmente de manera independiente por un lado y conectado al androide. En forma independiente tiene esas tres opciones que nombre, mientras que próximamente le voy a agregar un sensor infrarrojo para detectar personas. Donde sea que ande la persona disminuida visual por ahí hay obstáculos que son personas y lamentablemente he visto que la gente se queda y no se corre. Con este dispositivo, el aparato le va a indicar que hay una persona”, finalizó.