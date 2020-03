Crecen las ventas on line y obligan al comercio a aggiornarse

El comercioelectrónico en Argentina creció durante 2019 un 76% respecto al año anterior y registró una facturación de 403.278 millones de pesos, según el Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina que realiza Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (www.cace.org.ar).

La tendencia de comprar on line se expandió a distintos rubros y cada vez más usuarios recurren a esta modalidad. Gustavo Sambucetti, director institucional de CACE, sostuvo que “estos resultados confirman que en Argentina las compras on line de productos de consumo cotidiano se vuelven cada vez más habituales”, y señaló: “El estudio revela que la frecuencia de compra continúa en crecimiento, alcanzando la cifra de dos de cada tres consumidores que compran (al menos) una vez al mes, muy por encima de 2018. Observamos también que las apps de delivery comienzan a tener mayor protagonismo, como ha sucedido con el uso de marketplaces, respondiendo a un consumidor cada vez más exigente en tiempos de entrega”.

En Paraná hay cada vez más adeptos a las compras a través de Internet, y a la par, más comercios utilizan alguna plataforma para promocionar sus productos y comercializarlo. Al respecto, Cristhian Fink, especialista en marketing digital, analizó: “Creo que las ventas por Internet se desarrollan igual que la estadía social dentro de las redes. Hoy hacemos todo en las redes y por eso también se potencian las ventas on line. Y hay mucha gente que antes tenía cierto temor a comprar por Internet, creyendo que la iban a estafar o robar la plata, y hoy se anima a esta modalidad”.

“Actualmente en Internet se puede vender mucho porque hay mucha gente que necesita comprar y hay muchas medidas de seguridad para cuidar nuestro dinero al realizar una operación de este tipo. También aparecen nuevas aplicaciones además de Mercado Libre, como Vamos Rápido, Vía Rápida, que potencian y hacen más accesibles las ventas vía Internet, sobre todo en el caso de los millenials o los centennials, que están más dispuestos a comprar que las generaciones adultas”, observó, y evaluó: “Por otra parte, como no está tan regulado el tema comisiones digitales a veces hasta es un poco más barato vender por Internet que hacerlo físicamente”.

Por su parte, Waldemar González Oxarán, empresario de la capital provincial que utiliza las plataformas para impulsar las ventas de su local, comentó que entre los comerciantes hay distintas posturas sobre el comercio electrónico y coincidió en que esta modalidad permite economizar costos, aunque la mayoría de las plataformas cobren comisiones que rondan el 30%.

Jorge López, presidente del Centro Comercial de Paraná y de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder), y consejero de la Confederación Nacional de la Mediana Empresa (CAME), evaluó: “Por ahí los comerciantes en Entre Ríos están tan ávidos para comercializar electrónicamente, salvo los grandes comercios, que sí trabajan con las plataformas tradicionales, como Mercadolibre por ejemplo. Pero se está empezando a incorporar de a poco este uso, aunque con los comercios locales lo que se hace hasta ahora son principalmente promociones de productos y de comercios a través de las redes sociales y demás”.

Asimismo, destacó que ante el crecimiento constante del comercio electrónico, la CAME incorporó distintas acciones en la provincia: “Por un lado se hacen capacitaciones sobre comercio electrónico, porque primero hay que sensibilizar y explicar de qué se trata, y después hay uno o dos seminarios más para dar a conocer las herramientas concretas que debe utilizar el comerciante para poder vender electrónicamente. Este plan de capacitación es para mostrar las virtudes que tiene el comercio electrónico, como complemento del comercio físico, brindando alternativas para poder comercializar más, sobre todo al momento de competir”.

Por otra parte, recordó a UNO: “En CAME estamos trabajando hace dos años en una plataforma para poder acceder a todos los servicios electrónicos que requiere un comerciante. Estamos empezando con un CAME Pago, que es una plataforma de pagos y de transferencia de dinero accediendo al servicio bancario, y por otro lado también con actividades de marketing. Esto se complementará en el futuro con la venta on line y ya hay una experiencia que estamos realizando en la provincia de Salta, donde el gobierno colaboró para que esto se pueda llevar a cabo y se está trabajando con unos 20.000 artículos de comercios adheridos”.

“Además, CAME hizo un convenio con una empresa distribuidora de correos que traslada los productos y hace la logística y esa experiencia hasta ahora ha resultado exitosa. Por supuesto que no se puede vender solamente a través del comercio electrónico, sino que es un complemento del comercio físico. La experiencia de Salta ya está terminando y estimamos que este año lo pondríamos en marcha en todo el país”, concluyó el dirigente.

Tendencia que se expande

Los usuarios locales que compran a través de Internet se multiplican, ya sea porque les resulta más cómodo o porque encuentran precios más convenientes ya no solo recurren a las plataformas tradicionales para adquirir productos, sino que utilizan las aplicaciones para realizar las compras del supermercado o hacer un pedido de comida.

Victoria, de 24 años, contó a UNO que usa Pedidos Ya y Vamos Rápido para encargar comida y abona cuando recibe el producto. Lorena tiene 44 años y ahorra tiempo haciendo la provista semanal en uno de los hipermercados de Paraná a través de su página y comentó que para eso hay que darse de alta con una clave: “Cada vez que se va a hacer una nueva compra hay que entrar con esa contraseña y elegir los productos. Se respeta el precio que está publicado y uno pide que se lo manden a su casa o buscar el pedido en el local, optando por la modalidad de pago, que puede ser por adelantado o cuando se retira la mercadería”, dijo, valorando el servicio.

Respecto a los cuidados que deben tener los compradores al utilizar un sitio web para las transacciones, Cristhian Fink advirtió: “Siempre hay que ver que la cuenta de la empresa sea oficial”.

Fernán Poidomani, responsable del Área de Lealtad Comercial de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Provincia, indicó que suelen recibir consultas de usuarios que compraron on line cuando se trata de incumplimientos de alguna empresa argentina, pero no en casos de fraude a través de las redes, ya que en esos casos es la Justicia la que debe intervenir, por lo que también aconsejó utilizar sitios seguros y plataformas conocidas para efectuar operaciones de compraventa por Internet.