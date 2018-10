Crece la solidaridad para que Renzo Oliva recupere la visión

Renzo Oliva es de Paraná, tiene 1 año y 7 meses, y nació con retinopatía del prematuro, enfermedad que le diagnosticaron a los dos meses de vida y le impide ver correctamente. Su mamá, Carla Lara, contó a UNO que en la actualidad le realizan estimulación visual temprana y neurokinesiología. "Eso es para que aprenda a vivir y a desplazarse con baja visión", señaló.

No obstante, la familia alberga la esperanza de poder viajar a China para que el pequeño pueda emprender un tratamiento de implantación de células madre, que activarán la circulación de su nervio óptico y permitirán el desarrollo de la retina para que pueda ver. Al respecto, Carla comentó: "A nosotros acá siempre nos dijeron que lo de Renzo no tenía cura porque su retina no se había formado, pero vimos un video con la historia de Ezequiel Farías, de Mendoza, que atravesó una situación similar y nos enteramos de esta posibilidad en China. Después nos comunicamos con su familia y nos contactaron con un asesor de una clínica para Latinoamérica. Empezamos a averiguar y nos contactamos con otras familias y con una clínica Perla Mayo, en Buenos Aires, donde se hace la rehabilitación posterior".

Carla contó que le enviaron a este nosocomio la historia clínica de Renzo y les respondieron que es apto para el tratamiento, lo que hizo que sus esperanzas crecieran, así que junto a su esposo Javier emprendieron distintas acciones para poder reunir los 50.000 dólares que demanda el procedimiento en el país asiático. "Ese presupuesto incluye los viajes y el tratamiento", indicó la mamá del nene.





renzo.jpg



Respecto de las cruzadas solidarias que ya concretaron bajo el lema Ayudame a mirar, comentó: "Por suerte la gente está respondiendo y nos está ayudando, colaborando y realizando sus donaciones en los evento que estamos organizando". En la caja de ahorro N° 3908375760 –CBU 0110390630039083757301, CUIL 27-346801226– que abrieron en el Banco Nación ya juntaron una cifra importante, pero todavía les falta mucho para llegar a la cifra que deben reunir, por lo que invitaron a colaborar.

Además de las donaciones a través de la cuenta bancaria y otras iniciativas, Carla adelantó que el sábado 20, en la plaza de las Colectividades en la zona de la rotonda del Puerto de Paraná, venderán asado con cuero a 300 pesos el kilo y empanadas dulces y saladas a 150 pesos. Se pueden encargar previamente o comprar ese día en el lugar.

Además en esa misma jornada, por la tarde, se celebrará la Fiesta del Deporte en Colonia Avellaneda y lo recaudado con las entradas, que tendrán un valor de 50 pesos, se destinará también al tratamiento del niño, al igual que lo que logren reunir con las ventas de la cantina y el estacionamiento. "Va a ser en el Polideportivo y habrá show de acrobacias, bandas en vivo y kermés", dijo Carla.

Para seguir colaborando o realizar encargos, se puede escribir a la página de Facebook: Ayudame a Mirar, o llamar al teléfono (0343) 154725304.