Covid: destacan las políticas de preservación del empleo

Acerca de la coyuntura económica, Bahillo expresó que “cada persona y cada familia vive una situación particular y no podemos negar que nuestra provincia se encuentra atravesando un momento delicado. No obstante, mientras la tasa de desempleo aumentó en promedio un 5 por ciento en el país, en nuestra provincia sólo creció un 1,6 por ciento”.

Y agregó: “Entre Ríos es una de las provincias donde menos puestos de trabajo se perdieron. A su vez, hubo un aumento de las exportaciones porcina, avícola, bovina y de molienda”, expresó.

Ante las dificultades de acceso a otras fuentes de financiamiento, el ministro valoró que “el mismo gobierno construyó herramientas específicas para las cadenas de valor agrícola, porcino, avícola, ganadera e industrial, en sintonía con el Banco de Entre Ríos”.

En cuanto a las políticas ejecutadas en materia de conectividad, infraestructura y exportaciones, Bahillo expresó que: “El objetivo fue dotar de mayor conectividad a toda la provincia con una fuerte inversión en infraestructura vinculada a sectores estratégicos y una gestión exportadora, que se vincula directamente con la política exterior argentina”.

Asimismo, destacó el potencial del sector exportador entrerriano en la recuperación de la economía regional: “A pesar de la pandemia, en el primer semestre de este año las exportaciones aumentaron un 5 por ciento en valor y un 17 por ciento en toneladas exportadas comparadas con las del mismo período de 2019. Entre Ríos tiene un potencial enorme a desarrollar y los sectores exportadores son claves en la recuperación económica sustentable de la provincia”.

Destacó como un logro de gestión que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financie el Centro de Capacitación y Servicios Foresto Industrial en Federación y la recuperación del vivero de Villa Paranacito. El proyecto total contempla una inversión aproximada de U$S 2.640.000, aportados por el organismo internacional.

La línea de créditos para Jóvenes Emprendedores fue ampliada para incorporar también a las personas jurídicas y a personas hasta los 45 años. Además, Bahillo señaló la importancia de posibilitar el resurgimiento del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer), que ofrecerá, garantías para proyectos. La provincia ya hizo el depósito de 30 millones de pesos para su constitución y falta la Resolución definitiva del Banco Central para que comience a operar.

Las medidas restrictivas dispuestas a lo largo del año para mitigar la propagación del virus tuvieron consecuencias en diversos sectores de la economía provincial.

Turismo

Acerca de la actividad turística, Bahillo valoró “el esfuerzo enorme que han realizado y la buena voluntad que han tenido desde el primer día para el diálogo y para trabajar en conjunto con el Estado”. Y agregó: “Considero que estamos ante el nacimiento de nuevo paradigma turístico; el turista tenderá a evitar las aglomeraciones considerables de personas en aeropuertos o festivales. Ante este panorama, somos optimistas porque los atractivos fuertes de nuestra provincia son las playas, la pesca o las termas, y estamos cerca del principal conglomerado de personas del país como lo es Capital Federal y el Gran Buenos Aires”.

Con respecto a la posibilidad de reabrir locales bailables o habilitar fiestas populares, el ministro expresó que el gobierno provincial ya giró a los municipios las pautas elaboradas por el COES según lo recomendado por Nación. No obstante, expresó su preocupación por lo que calificó como una “apología a desafiar a la autoridad provincial que pregonan ciertos mandatarios locales, ya que más allá de la intención política de la misma, pueden llevar a una pérdida del orden necesario para transitar la pandemia”.

Objetivos para el 2021

Entre los objetivos 2021 destacados del ministerio, Bahillo mencionó el mejoramiento de los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy, en lo respecta a infraestructura de logística y cámaras de frío; y la integración de la Hidrovía Paraná-Paraguay con los ferrocarriles, a través de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación; mejorando el ramal Concepción del Uruguay-Basavilbaso y luego, en una segunda etapa, el ramal Basavilbaso-Crespo-Diamante.

Tarifas

Bahillo planteó revisar el cuadro tarifario para mejorar la competitividad del sector electro intensivo y a la vez, lograr algunas reconversiones a energías limpias en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la Nación. Asimismo expresó la necesidad de revisar el cuadro tarifario para el gas, sumado a inversiones de GasNea para el desarrollo gasífero en la provincia.

Industria

El ministro destacó el tratamiento y promulgación de una nueva Ley de Promoción de la Industria y Parques Industriales, el ante proyecto de la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas y las líneas de financiamiento para mejorar el tratamiento de afluentes en la industria avícola, porcina y feedlots.

Ciencia y Tecnología

En lo que respecta a ciencia y tecnología, planteó avanzar con el desarrollo del cannabis medicinal y la industrialización del cáñamo; trabajar en conjunto con Nación para poner en marcha el Laboratorio de Sanidad Aviar del INTA Concepción del Uruguay; y la entrega de 100 becas para investigadores cofinanciadas por el Conicet y la Provincia.

Fondo de Inversiones para Pymes y apoyo a la agricultura familiar

Bahillo manifestó la intención de poner en marcha el Fondo de Inversiones de Entre Ríos, una herramienta útil y necesaria para los pequeños y medianos empresarios que no pueden acceder a financiamiento a través de la banca comercial tradicional. Además, agregó: “Queremos crear un Consejo de Agricult