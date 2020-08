Funcionarios provinciales brinda el informe periódico sobre la situación sanitaria de Entre Ríos respecto a la pandemia del Coronavirus Covid-19. En esta oportunidad hablan la secretaria de Salud Carina Reh, y el director General de Segundo y Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Carlos Berbara.

Carina Reh reitera el informe epidemiológico

https://twitter.com/UNOentrerios/status/1296116036379398145 Covid-19 en Entre Ríos: murió paciente en Gualeguaychú https://t.co/gqkYwlHVsN a través de @UNOentrerios — Diario UNO (@UNOentrerios) August 19, 2020

“La situación en compleja en Paraná y nos pone en alerta permanente. La disponibilidad del 50% de camas”, señaló Reh

149 pacientes positivos es personal de salud un 9%

Con 25 paciente fallecidos la tasa de letalidad es de 1,41% en la provincia de Entre Ríos. Actualmente la tasa de duplicación en la provincia es de 16 días y la tasa de incidencia acumulada del 12,7% cada 10.000 habitantes. La ciudad de Paraná muestra una tasa de duplicación de 12 días y Gualeguaychú de 23 días.

La tasa de incidencia acumulada es de 30,9 cada 10.000 habitantes para Gualeguaychú y de 37,3 cada 10.000 habitantes para Paraná.

Ocupación de camas

En relación a la ocupación de camas en Paraná -que está en circulación comunitaria sostenida- hay 60 pacientes en estado clínico moderado, distribuidos en los hospitales San Martín y De la Baxada. Del un total de 100 pacientes un 20% cursa la enfermedad en forma moderada. Estos casos requieren internación hospitalaria y supervisión permanente. "Al menos un 5% de ese parcial cursa la enfermedad en unidades criticas, por lo cual la situación actual de la ciudad de Paraná es compleja. Nos advierte y nos pone en alerta permanente ya que si bien existe una disponibilidad de 50% de unidades de cuidado crítico, sabemos que estos pacientes qeu cursan la enfermedad de manera moderada pueden descompensarse y requerir la atención en unidades críticas", señaló Reh.

Respiradores

Al día de a fecha hay cuatro pacientes con respirador en el hospital San Martín y cinco en el hospital De la Baxada. En relación al resto de los pacientes en unidades criticas hay uno internado en el hospital Militar de Paraná, y otro en el hospital Delicia Masvernat, de Concordia, ambos sin asistencia mecánica respiratoria.

En tanto, en Gualeguaychú, la ocupación de camas de atención moderada es de 28 pacientes. "La situación de Gualeguaychú también nos pone en alerta", expresó.

En tanto alertó que los pacientes que presentan factores de riesgo o comorbiliddes deben procurar circular lo menso posible para evitar adquirir la enfermedad. “Ante estas patologías preexistentes se tiene una dificultad en las respuestas inmunológicas que se encuentran disminuidas y vulnerables requiriendo cuidados más estrictos en el caso de adquirir la infección por Covid-19”.

Definición de casos

Por su parte, Berbara aclaró dudas sobre las estrategias epidemiológicas con las cuales se definen los casos positivos en las áreas donde hay circulación viral; y se definen como positivos por ser convivientes con un caso definido como Covid-19.

“Si uno llega a la definición de caso sospechoso por contacto o sintomatología la indicación es el inmediato aislamiento de la persona. Más aun cuando se trata de un caso es definido como positivo. Si es un cuadro grave se interna, si no puede quedar en una unidad de cuidaos mínimos. Esto hace que el caso positivo siempre esté aislado. Nunca un caso positivo estará compartiendo ámbitos de trabajo”, puntualizó.

En tanto explicó que otra diferencia es que la definición epidemiológica se lleva a cabo en ámbitos de circulación y de convivencia estrecha y familiar. “Es allí donde los protocolos se flexibilizan y el contagio es certero. En ámbitos de trabajo se deben cumplir con los protocolos: uso de tapabocas, distanciamiento, lavado de manos y uso de alcohol, y la ventilación de los ambientes, entre otros”.

Los contagios del personal de salud

“El recursos humanos de los trabajadores esenciales es fundamental para que podamos resolver esta pandemia. Conlleva mucho tiempo y esfuerzo la capacitación y formación de los trabajadores de salud que están en la primera línea. Ese recurso no es reparable, es indispensable por lo que hay que cuidarlos entre todos para que ellos puedan cuidarnos a nosotros. Lo mismo va para el resto de los trabajadores esenciales como las fuerzas de seguridad, personal de higiene, docentes, etc. Cumplir las medidas para no sumarnos como un problema en las áreas de trabajo”, expresó Berbara al indicar que hay 149 trabajadores de la salud contagiados de Covid-19.

De los 1.764 pacientes positivos hay 149 trabajadores de la salud contagiados de Covid-19, lo que representa un 9% del total de casos. “Es una gran preocupación para el sistema de salud, por eso se ha trabajado con protocolos, capacitación y se ha dotado a los trabajadores de insumos y elementos de protección en todos los niveles. Tanto en el ámbito público como privado, donde se han dado casos positivos, la investigación epidemiológica indica que el caso indice que provoca los contagios en el ámbito de trabajo es extralaboral en el 98%. Es decir que se contagian fuera del ámbito hospitalario. “Cuando uno circula y se vincula socialmente en la comunidad, pierde la capacidad de protección o no cumple con el distanciamiento social y, en el período asintomático, puede provocar el contagio de otros trabajadores en espacios laborales. Esto conlleva un desmedro en la capacidad resolutiva en la pandemia, por lo que hacemos un llamamiento a los trabajadores a cumplir no solo con los protocolos dentro del trabajo, sino también tener la la conducta fuera del trabajo”.

UNO Retransmitió EN VIVO