Covid-19 en Entre Ríos: 916 casos fueron descartados y hay 22 altas

Funcionarios de la provincia brindan el informe diario sobre la situación epidemiológica de Entre Ríos ante la pandemia del Coronavirus Covid-19.

En esta oportunidad hablan el director de Epidemiología, Diego Garcilazo; la secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, Laura Bevilacqua; y el secretario de Deportes, José Gómez.

Situación epidemiológica

Los casos positivos de Coronavirus Covid-19 en Entre Ríos siguen siendo 29, hay 916 casos descartados, 22 altas y un paciente continúa internado en estado grave en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Garcilazo reiteró la importancia de mantener las medidas de cuidados básicas como la higiene personal y el distanciamiento social, que no solo sirven para prevenir el contagio de Covid-19 sino también para enfermedades respiratorias en general. En tanto reiteró el número de vigilancia epidemiológica para informar síntomas y evacuar dudas 0800 777 8476.

Monitoreo de repatriados

Garcilazo indicó que unas 1.500 personas se contactaron por el programa Regreso a Casa pero no todas retornaron. “Solo el 50% de los casos evaluados han estado en zonas de circulación del Covid-19 y, en cuanto a los repatriados, en las últimas semanas se han recibido un promedio de ocho personas por semana que vienen de otros países. Todos los casos se están monitoreando”, señaló y explicó que “las zonas de circulación se han ido modificando. Ya no son provincias enteras sino áreas de esas jurisdicciones. Por ejemplo en Santa Fe ya no hay localidades que se consideran de circulación activa. Esto se va evaluando día a día con los indicadores epidemiológicos, y se va comunicando a través del Ministerio de Salud de la Nación”.

Reactivación de la obra pública

La secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, Laura Bevilacqua, hizo hincapié en el plan integral de obras que lleva adelante la provincia, destacando la planta potabilizadora de Concepción del Uruguay, enmarcada en el Programa de Saneamiento del Río Uruguay, plan del BID que planifica obras, además, en Concordia, San José, Colón y Gualeguaychú.

Asimismo recordó que Bordet mantuvo una reunión con el jefe de gabinete de ministros Santiago Cafiero, para acelerar la ejecución de obras de gran envergadura en la provincia y que se analizan otras fuentes de financiamiento como Cafesg y Plan Argentina, entre otros, para llegar con la reactivación de la obra pública a todos los rincones de la provincia para reactivar la economía.

También remarcó que, en este período de pandemia, se ejecutaron obras públicas en hospitales. “Se terminaron 25 obras de las 29 programadas para la emergencia basadas en el acondicionamiento de las instalaciones para enfrentar el Covid-19 con una inversión de más de 80 millones de pesos en los hospitales y 7 millones en obras de saneamiento para hacer frente a cuestiones de salud y llegar a la población de manera equitativa y que todos los ciudadanos accedan a los servicios básicos esenciales”, puntualizó.

La ayuda a clubes

El secretario de Deportes de la provincia José Gómez destacó dos líneas de trabajo que desarrolla su área. La asistencia y monitoreo a las instituciones del deporte entrerriano “con comunicación permanente con clubes, asociaciones y federaciones, para atender a los distintos problemas que se van produciendo en este periodo de aislamiento”.

Gómez indicó que primero se abordaron problemáticas del mantenimiento de los servicios de energía, gas natural, telefonía e Internet, por imposibilidad de pagos, para evitar los cortes de servicios llevando alivio a 400 instituciones. “Es un trámite que se pudo hacer a través de una guía para gestionar este beneficio ante las empresas prestadoras del servicio en la provincia y a nivel nacional a través de Enargas y Enacom. El asesoramiento se puede evacuar a través del correo secdeporteser.clubes@gmail.com”, explicó.

En una segunda línea, está el auxilio del Estado nacional para que las instituciones deportivas puedan hacer frente al pago de salarios del personal registrado. Así se está beneficiando a 900 trabajadores de 90 instituciones de la provincia a través de ATP Programa de Apoyo a la Emergencia para Clubes de Barrio y pueblos. “Estamos protegiendo una importante cantidad de puestos de trabajo y el 95% de los trabajadores están recibiendo el beneficio por el mes de abril y ya tienen los dispositivos para percibir los haberes de mayo”, indicó.

Otro beneficio tramitado es la incorporación de los clubes al programa Ayuda de Emergencia a Clubes de Barrio impulsado por el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación. “Hay tiempo hasta el 1 de junio para registrarse en el Registro de Clubes Argentinos a través de la página del Ministerio, con el asesoramiento de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos”, explicó.

Estos clubes registrados recibirán una ayuda económica, por única vez, de hasta 60.000 pesos. “Trabajamos en forma articulada para que ningún club de la provincia quede sin el beneficio del Estado ante esta situación”, señaló.

Sector privado

Asimismo destacó que están comunicados con emprendimientos privados, gimnasios, canchas y distintas disciplinas deportivas de clubes, atendiendo a sus problemáticas y planteos, y recibiendo los protocolos que se están analizando, junto a las autoridades sanitarias de la provincia para analizar las formas para volver gradualmente a las actividades.

“Estamos recibiendo y estudiando cada protocolo. Éstos se elevan al COES para que se evalúe en qué momento se procederá a ordenar la vuelta. En el caso de los gimnasios y clubes la norma nacional expresa la imposibilidad de abrir. Esto ya no corresponde a una facultad de la provincia ni de los municipios pero igualmente nos estamos preparando para una eventual vuelta”.

El trabajo virtual

Por último destacó las capacitaciones gratuitas y abiertas, para los clubes y equipos técnicos, realizadas a través de la fan page de la Secretaría de Deportes de la provincia, a las que accedieron más de 20.000 personas. “Se hicieron capacitaciones de disciplinas como fútbol, vóley, básquet, rugby, softbol, hockey sobre césped, atletismo y deportes adaptados”, sintetizó.