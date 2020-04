En el día 41 del aislamiento social preventivo obligatorio funcionarios provinciales brindan el informe diario sobre el estado de situación provincial en relación a la pandemia del Covid19 Coronavirus en Entre Rïos.

En esta oportunidad hablan el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller; el presidente Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (Eapcu), Marcelo Gay Balmáz; y un integrante del COES (Comité Organización de Emergencias de Salud).

El Covid-19 en Entre Ríos: 23 casos confirmados y 525 descartados, de un total de 556 casos analizados. En tanto hay ocho casos en estudio y 13 pacientes dados de alta, según indicó la integrante del COES, Carina Reh.

Esta semana desde el COES se diseñó un plan de acompañamiento para todos los equipos de salud de la provincia, que incluye a efectores hospitalarios y centros de salud de atención primaria, con el objetivo de capacitar a los recursos humanos en estrategias de salud mental; toma de muestras y remisión al laboratorio central de Epidemiología; Equipos de gestión para hospitales nivel 3 A y 3 B; Higiene y Bioseguridad para hospitales 2B; Uso de equipos de protección; entre otras, resumió la funcionaria.

No habrá calificaciones en el primer trimestre

Por su parte, el presidente del CGE, Martín Müller indicó que en Educación, se entró en la tercera etapa del plan de contigencia por la pandemia. "Se acerca el cierre del primer trimestre y no habrá calificación numérica pero si evaluación del trabajo pedagógico realizado por las familias y los docentes".

Müller señaló que este lunes, con la socialización de documento de evaluación de la propuesta Contenidos en Casa, se inició la tercera etapa de este periodo excepcional en el que se encuentra la escuela desde la suspensión de las clases en forma presencial. “Necesitamos tener un concepto claro respecto a la evaluación que, por calendario, empezamos a cerrar con el primer trimestre. Queremos transmitir tranquilidad a las familias que no habrá una calificación numérica este primer trimestre, lo que no quiere decir que no se pueda evaluar todo el trabajo hecho por los docentes y alumnos para lograr una continuidad”, explicó.

Por otra parte indicó que se concibe la evaluación en términos formativos en una etapa que reconoce con “muchas desigualdades en el acceso en cuanto a los dispositivos, la conectividad y las diferentes posibilidades de cada familia de acompañar a los alumnos”.

En este punto el titular del CGE señaló que se hará una evaluación cualitativa: “Cada docente realizará informes para observar lo que ha podido trabajar con sus estudiantes durante este periodo y que servirá para tener en cuenta la trayectoria de cada alumno”.

Asimismo informó que ya se llegó a los 300.000 ejemplares impresos repartidos de la propuesta Seguimos Educando para las familias de zonas rurales y sin conectividad.

En tanto explicó que la Resolución 898/20 que permite designar docentes en aquellas materias grados u horas cátedra en nivel primario tiene un carácter excepcional y que se basa en la necesidad de cubrir licencias para garantizar el acceso y el derecho a la educación de los alumnos.

Controles en puertos

En tanto el presidente Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (Eapcu), Marcelo Gay Balmáz, explicó sobre los controles realizados a las tripulaciones de los buques que ingresan a los puertos entrerrianos y las nuevas disposiciones para los choferes de los camiones que realizan cargas.en las terminales portuarias de la provincia.

El sistema portuario de la provincia ha cambiado modalidades de trabajo y actitudes para llevar adelante en forma segura el trabajo y minimizar los riesgos de contagio en el marco de la pandemia de Covid-19 Coronavirus.

La semana pasada se elevaron protocolos que fueron habilitados tanto por Producción y Salud de la provincia como por Vías navegables y Puertos, de Nación.

“Actualmente los cuatro puertos provinciales están trabajando. Márquez/La Paz haciendo transferencias de cargas en barcazas hacia el complejo portuario Rosario; puerto Diamante hace lo mismo a través de privados y, en el caso de las terminales de Concepción del Uruguay e Ibicuy se aprestan para recibir barcos”, sintetizó.

Por otra parte señaló que este jueves ingresa un barco con bandera neozelandesa, que lleva 23 días navegando, a recalada en el Río de la Plata donde, personal de Prefectura Naval Argentina y de Sanidad de Fronteras harán el primer control documental y de la población del barco. Allí, si no hay irregularidades sanitarias, se dará el trámite de libre práctica para que pueda continuar aguas arriba. Una vez amarrado en Concepción del Uruguay se iniciará las cargas correspondientes.

“Antes de esto, Sanidad de Frontera volverá a hacer un control de documentación y toma temperatura a la tripulación y recibirá declaración jurada del capitán del buque donde se especifica que no hay riesgo de Covid-19”, explicó.

Por otra parte, e independientemente de este control, Gay Balmáz aclaró que la tripulación no baja a puerto y, además, trabajará en carriles diferentes a aquellos utilizados por personal del Puerto.

Asimismo, se reforzaron sitios de bioseguridad en las zonas portuarias, con elementos limpieza de los lugares donde se pisa y otras pautas de higiene, además de la utilización de máscaras, guantes y barbijos.

La semana próxima saldrán 36.000 toneladas de madera de pino desde Concepción del Uruguay y desde Ibicuy hacia China, con las mismas pautas de trabajo.

Pautas para camioneros

En tanto se establecieron recomendaciones para los choferes de transporte de carga que realizan trabajos en las terminales portuarias. Para ellos se especificaron pautas de distanciamiento social y se establecieron zonas de aislamiento para evitar contactos entre ellos y la prohibición de tomar mate.