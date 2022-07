Covid-19: faltan colocarse el refuerzo unas 700.000 personas

Nueva variante y cómo lograr la inmunidad

Consultado sobre la nueva variante de Covid-19 que circula en el hemisferio norte, en funcionario especificó: "Es claro que el virus no va a dejar de mutar y tampoco se va a ir. De allí radica la importancia de la vacunación con esquema completo".

Garcilazo insistió en que: "La nueva cepa tiene que ver con la evolución del virus, que no se irá de un año para otro. Si muchos deciden no vacunarse tenemos el riesgo de que la inmunidad de las personas no se concrete, por eso insistimos que seguimos viendo consecuencias del Covid-19, aunque hoy el impacto de los contagios no sea tan grande. Hay que tomar conciencia porque sino, puede ser que en un futuro tengamos complicaciones", explicó. Insistió además en la necesidad de continuar con el uso de barbijo y en la ventilación de los ambientes y aclaró que las vacunas de refuerzo están disponibles en todos los puntos de vacunación.

"Más del 80% de la población entrerriana tiene el esquema completo y debería ser la misma cifra de ciudadanos que ya tenga colocado el refuerzo, pero la cifra baja", sostuvo.

