Cortaron el paso por el Túnel Subfluvial por un choque entre un auto y un camión

Se trabaja dentro del Túnel, y el paso está interrunpido. Se activó el protocolo y no hay heridos de consideración. Investigan las causas de la colisión

El camión ya fue retirado, pero por ahora no se precisó cuánto tiempo demanadará hacer lo propio con el auto.

El túnel permanece cortado

Al respecto, el arquitecto Eduardo López Segura, director representante del Gobierno de Entre Ríos del Túnel Subfluvial, dijo a UNO: “Se está trabajando dentro del túnel, que permanece cortado. Se activó el protocolo nuestro y en principio no hubo ningún inconveniente mayor. No se sabe aún cuáles fueron las causas de accidente, que fue del lado de Entre Ríos. Quien conducía el auto está en el hospital San Martín; ya hablé con el doctor Guillermo Grieve y está estabilizado, está bien. La persona está perfecta y gracias a los airbags de su vehículo no tuvo ninguna lesión de gravedad”.

Se trata de Nadia Soledad Zurbriggen, de 35 años, quien fue trasladada en ambulancia, ingresó consciente y posee traumatismo en la zona cervical según fuentes policiales.

Túnel.jpg Por el corte en el Túnel se formaron largas filas de vehículos

A su vez, López Segura señaló: “Los vehículos iban a velocidad permitida, entre 40 y 60 kilómetros por ahora. Uno se cruzó de mano y se produjo el choque”.

“Nosotros contamos con las firmaciones para entregarle a la policía para hacer los peritajes. Ya sacamos el camión y ahora estamos sacando el vehículo de menor porte y, por supuesto, limpiando todo, como indica el protocolo del túnel. Hay que quitar todos los restos que hay de plástico, de metales, que puedan dificultar la entrada al túnel. No es habitual que haya choques en el túnel. y menos este tipo de accidente", añadió.

Testigo del choque en el túnel

Según un testigo del hecho, la colisión se dio entre un auto y un camión. Por causas que se intentan establecer, uno de los vehículos se habría cambiado de carril provocando el accidente, publicó el sitio Aire de Santa Fe.

Darío, quien presenció el accidente, dijo que cuando transitaba dentro del Túnel Subfluvial con su vehículo, un auto marca Peugeot, que circulaba mano a Paraná comenzó a cruzarse de carril. "Yo logré esquivarlo y pensé que iba a reaccionar. Pero no pasó eso, siguió cruzando de carril y chocó con el camión que venía atrás mío", afirmó.

Túnel.jpg

El servicio de emergencias que tiene el Túnel Subfluvial tuvo que socorrer a una de las personas involucradas en el incidente vial.

"Para mí el conductor del auto se descompuso porque se cruzó entero el carril y no se dio cuenta; o iba con el celular o se descompuso. Fue impresionante el choque y el ruido", opinó el testigo, explicando que el camionero quiso esquivarlo y que por ese motivo se evitó un choque absolutamente frontal.

(NOTICIA EN DESARROLLO)