En la mañana de este domingo, la Mesa Local Covid-19 de Maciá realizó una conferencia de prensa ante medios de esa ciudad entrerriana para brindar información sobre el primer caso de coronavirus detectado allí, el primero del Departamento Tala. Ahora el único distrito sin contagios en Entre Ríos es Feliciano.

La conferencia fue encabezada por el presidente municipal, Juan Diego Conti, y la directora del hospital Falucho, Verónica Velázquez, quienes confirmaron oficialmente que el caso sospechoso aislado el día 20 del corriente dio positivo para Covid-19. La confirmación fue trasmitida por el Ministerio de Salud de Entre Ríos el sábado a las 23.30.

Asimismo, indicaron que otra persona de la localidad se encuentra aislada, con un hisopado realizado que fue enviado para su estudio y a la espera del resultado.

Este domingo en Entre Ríos se registraron 138 casos nuevos de coronavirus. De ellos 75 corresponden a la ciudad de Paraná. Murió una mujer en Concordia y ahora los fallecidos en la provincia son 30.

Este domingo se trabaja en el bloqueo de la propagación del virus. Se intenta detectar y aislar los contactos estrechos del caso confirmado, así como del que se encuentra en estudio.

Las autoridades aclararon que no se brindarán nombres de las personas involucradas. Un equipo de Salud se encuentra contactándose con las familias y personas que se denominan casos estrechos para obligar a aislarse y constatar el estado de salud de cada uno.

Anunciaron que se realizarán hisopados a todas aquellas personas que se encuentren sintomáticas y presenten antecedentes de viajes o sean contactos estrechos del caso confirmado.

"Rogamos a la población no ocultar información ni síntomas porque de esto va a depender que frenemos la propagación", afirmaron.

Restricciones

"Es importante aclarar que no cambiamos de fase en nuestra ciudad pero en el día de mañana se dará a conocer un decreto restringiendo algunas actividades por siete días", dijo el intendente.

Por otro lado, se indicó que el caso confirmado no viajó a zonas de transmisión comunitaria y el nexo epidemiológico aún se encuentra en estudio.

"Rogamos no realizar reuniones familiares y sociales. Mantener distancia, utilizar tapabocas y no compartir el mate. Así como, respetar los protocolos a la hora de realizar las compras", dice una publicación de la Municipalidad en las redes sociales.

"Por último, es importante no estigmatizar a las personas afectadas por esta situación, no compartir información que no sea de fuentes oficiales", recalcaron.