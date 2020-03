Coronavirus: rompió el silencio la mujer de Concordia

Romina Ramos Gorostegui es la mujer que estuvo internada en el hospital Masvernat de Concordia por un caso sospechoso de coronavirus, lo cual fue finalmente descartado. Este viernes decidió salir a los medios para hacer oír su voz tras haber sido objeto de todo tipo de escarnio público a través de las redes sociales.

"Físicamente estoy perfecta, no tengo nada. Pero psicológicamente estoy destruida", sostuvo Romina en diálogo con LT 15. Luego anunció que iniciará acciones legales contra quienes le causaron el "daño moral".

"No se tendrían que haber difundido mis datos personales porque hay una ley que lo prohíbe y que me protege, a mí y a cualquier paciente de cualquier enfermedad", remarcó. En las redes no sólo circuló su nombre sin su consentimiento, sino también su foto y su documento, entre otros datos personales.

A raíz de que trascendió también su dirección, en Concordia hubo quienes reclamaban que se suspendieran las clases en la escuela Normal, de la cual es vecina. "Se creó una psicosis innecesaria", dijo.

Ramos destacó que la atención fue "excelente" en el hospital Masvernat. "Ayer a la mañana tuve una crisis, me largué a llorar escuchando los audios y las cosas que escribían y los médicos me contuvieron", sostuvo.

