Coronavirus en Entre Ríos: admiten aumento de la tasa de letalidad

El Ministerio de Salud de Entre Ríos brinda el informe provincial en relación a la pandemia del Coronavirus Covid-19. Este viernes, hablan el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini, y el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti.

Entre Ríos suma 595 los casos confirmados y la provincia informa sobre el aumento de la tasa de letalidad con cinco fallecimientos.

Bachetti actualizó el parte epidemiológico de Entre Ríos con seis nuevos casos que se agregaron a los 18 reportados en la mañana de este viernes: “Hay 24 nuevos casos en la provincia; 16 de Gualeguaychú y siete del departamento Paraná, seis de Paraná ciudad y uno de San Benito, otro caso pertenece a Chajarí, departamento Federación. La mayoría con nexo epidemiológico probado y hay algunos casos de los cuales aún se investigan”.

En tanto recordó que, para establecer que un caso positivo no tiene nexo epidemiológico se necesitan varios días de investigación y que, en este momento, la provincia en general, y Paraná y Gualeguaychú, en particular tienen de un 5 a un 6% de casos de los cuales aún no se tienen establecido los nexos.

Por su parte Zanuttini explicó que la provincia está en la etapa de distanciamiento social preventivo obligatorio, con algunas áreas particulares. “Estamos en un territorio de transición entre lo que fue hasta un mes atrás el aislamiento a pasar a una fase de distanciamiento. En ese contexto con algunas áreas de mayor circulación local como lo que ocurrió en San José – Colón e Ibicuy. Aún estamos asistiendo a lo que es transmisión por conglomerado en algunos lugares, y sujetos permanentemente a evaluación epidemiológica como Santa Ana y en las dos últimas semanas adquirió impacto de trasmisión las áreas urbanas como Gran Paraná y Gualeguaychú”.

“En Entre Ríos tenemos una tasa de incidencia (con referencia cada 10.000 habitantes) la tasa de 4.29 cuando la media nacional es de 25.2”.

En cuanto al tiempo de duplicación del contagio, Zanuttini señaló que, en la provincia, es de 15 días.

“Tuvimos las primeras muertes, cinco fallecimientos, todos del grupo de tercera edad y eso nos puso frente a una nueva situación: el aumento de la tasa de letalidad, que es el número de muertes generado por infecciones por coronavirus versus el total infectado. La media nacional es de 1,8% y nosotros tenemos 0,71%”

Otros datos de interés

Los dos departamentos con más casos; Paraná y Gualeguaychú, sigue habiendo transmisión local por conglomerado.

Los 250 casos en el área metropolitana de Paraná la tasa de incidencia pasó de 4.29 a 8.16 y hay 177 casos activos.

De los 95 casos de Gualeguaychú la tasa de incidencia es de 10.1 por 10.000 y hay 75 casos activos.

En la gran mayoría de los casos tienen síntomas leves. Hay solo siete pacientes internados en terapia intensiva con respirador, en la provincia.

En Argentina muere un paciente cada 54, en la provincia, 19.

