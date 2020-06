Coronavirus: restricciones en Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito

Tras confirmarse el brote de coronavirus en Paraná, se tomó la decisión de suspender las actividades recreativas, deportivas y gastronómicas dictadas en Paraná, medidas que fueron tomadas también por las autoridades comunales que forman parte del Area Metropolitana. De esta manera, se prohíben estas actividades en San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda.

El intendente de San Benito Exequiel Donda, informó a UNO que se acordó con los intendentes de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda prohibir las salidas recreativas, gastronómicas y deportivas, por lo que se retroce en la habilitación de bares y comedores.

Aclaró Donda que "si bien se recomienda tomar todas las medidas sanitarias, recomendamos tomar todos los recaudos en el encuentro familiar, no social que se va a realizar el domingo por el día del padre. Lo ideal es no tener contacto con personas externas a las viviendas, y por ello es que pedimos no salir en lo posible".