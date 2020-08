Coronavirus: Reiteran la necesidad de circular lo menos posible en las calles de Paraná

Funcionarios provinciales brindan el informe periódico sobre la situación sanitaria por la pandemia del Coronavirus Covid-19 en Entre Ríos

La secretaria de Salud Carina Reh, ratificó el informe de este miércoles, con 18 nuevos casos de Coronavirus y un total de 1.234 positivos. Además se reportaron 4.670 descartados, 512 casos activos, 709 altas y 13 personas fallecidas.

Reh señaló que, debido a la declaración de la circulación comunitaria sostenida en Paraná, se intensificaron las medidas de control y protección, en relación al trabajo de los equipos de salud. “Nos hemos visto obligados a realizar recomendaciones especificas a los trabajadores de la Salud sobre los traslados de pacientes o insumos a aquellos trabajadores que tienen que concurrir a la capital. En ese sentido el documento especifica los cuidados que deben asumir los trabajadores al momento de ingresar a la ciudad y al volver a sus ciudades de origen”, explicó.

Asimismo indicó que, en Paraná, “se detectaron conglomerados sin nexo entre sí y muchos casos con nexos en estudio. Es necesario que se extremen las medidas de precaución y se disminuya la circulación en la capital”, expresó al apelar nuevamente a la conciencia ciudadana. “Hay que transitar lo menos posible, por cuestiones esenciales, y con todos los elementos de protección, cumpliendo con los protocolos en comercios e instituciones, para evitar que el virus circule y as{i disminuir la transmisibilidad”.

Hisopados negativos

Respecto de la medida adoptada por Santa Fe, y ahora Corrientes, de exigir hisopados negativos, Reh expresó que "se trata de decisiones administrativas de cada provincia" y que los resultados de los hisopados dependen de muchas variables para dar negativos, y no implica que la personas no curse la enfermedad.

“Los municipios son autónomos y pueden exigir hisopados negativos pero, como autoridad sanitaria, debemos informar que no corresponde, en virtud de que el resultado de un hisopado negativo responde a muchos factores y no implica que una persona pueda portar -o no- el virus. Por lo tanto la recomendación que hacemos es que el hisopado para diagnóstico se haga a aquellos pacientes que acudan a la consulta y que entran en la definición de caso sospechoso que sí requiere prueba obligatoria, en todas localidades que no tienen circulación comunitaria que tienen síntomas o que acuden a las postas respiratorias”.

Por su parte, el subsecretarios de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, explicó que, algunos municipios han adoptado distintas estrategias de resguardo de sus ciudadanos respecto a la gente que ingresa desde la ciudad de Paraná, que está en circulación comunitaria sostenida -lo que implica que cualquier persona que circule por Paraná está en riesgo de contraer el virus-. “Hacemos un llamado a las personas que vengan desde otras localidades que lo hagan solo por suma necesidad o actividad exceptuada y no concurran si pueden evitarlo, ya que hay brotes en localidades cercanas a Paraná, por un efecto de derrame hacia el interior”, dijo.

"El resultado negativo de un hisopado no determina al 100% la posibilidad de ser negativo de Covid. Hay periodos de incubación y técnicas de tomas de muestras, entre otras variables a tener en cuenta y que pueden alterar el resultado. Los testeos se hacen en relación a la estrategia sanitaria trazada. Pero estas son decisiones de las jurisdicciones"

En relación a la nueva estrategia epidemiológica adoptada por el equipo de Salud de confirmar casos por nexo epidemiológico, sin la necesidad de hisopados, Bachetti explicó que es para las personas que tengan nexo con un caso positivo y que comiencen con sintomatología de Coronavirus Covid-19. “Es una herramienta que se utiliza en enfermedades transmisibles, que optimiza los recursos y hace que se puedan detectar más rápido los casos y hacer el aislamiento correspondiente. Esto es para Paraná y busca cortar oportunamente con la transmisión del virus”, explicó.

Entre Ríos, según DNU 641 está dentro de las provincias con distaciamiento social preventivo, por lo que el cambio epidemiológico en Paraná no es indicador para deje de tener esa clasificación.