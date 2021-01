Coronavirus: preocupa el rebrote en Gualeguaychú

Hospital Centenario.jpg

El COES local realizó un informe y emitió un comunicado advirtiendo sobre el aumento de casos, superiores a agosto, cuando la ciudad estaba en ASPO. “Tenemos una mayor circulación de gente y un agotamiento social diferente, por lo tanto la situación es complicada. Notamos que la ocupación de camas con febriles es de 65 a 70% de promedio. Sabemos que después de febriles sigue la terapia intensiva, que es el ultimo escalón en complejidad de un hospital y es donde está el respirador”. “Queremos evitar una saturación del sistema de críticos que es donde la calidad de vida de un paciente depende de los cuidados y asistencia mecánica respiratoria en el manejo de la patología. No queremos llegar a la saturación del sistema crítico y si seguimos con este ritmo de contagios podemos hablar de complicaciones severas en el sistema. No hay sistema sanitario que pueda bancarse con tiempo sostenido este nivel de contagios”.

LEE MÁS: Los casos de Coronavirus dieron un salto en departamentos Paraná y Gualeguaychú

Desde el punto de vista sanitario en este contexto, “restricción” es una palabra que vuelve a aparecer.

Hay una parte de la sociedad responsable pero otro sector que no, aunque el agotamiento sea el mismo. “Hay que tener en cuenta que el personal de salud también está agotado y tenemos que ser más responsables y solidarios. Salvo que tengamos conciencia social, dejemos de lado las fiestas clandestinas, y entendamos que esto es una tarea entre todos, esto puede darnos el aire para no llegar a una restricción que perjudique no solo la recreación sino a las personas que no tienen ya espalda para sostener su economía. El camino es la responsabilidad individual. Si no es así el Estado nacional, provincial o municipal, obligatoriamente, deberá tomar decisiones restrictivas”.