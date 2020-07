Coronavirus: en Paraná hay 107 casos activos

Funcionarios del Gobierno de Entre Ríos brindan el informe periódico acerca de la situación epidemiológica de la provincia en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19.

El subsecretario de Redes Integradas Servicios de Salud, Marcos Bachetti, confirmó 10 casos nuevos en Entre Ríos, seis diagnosticados en Paraná, de los cuales cinco tienen nexo epidemiológico detectados y uno en estudio.

Los casos de coronavirus de las últimas semanas pusieron a la ciudad en el tope de las afectadas en Entre Ríos.

Hay dos nuevos casos en departamento Federación, uno con nexo epidemiológico detectado y otro en estudio. En tanto hay un caso en Gualeguaychú, cuyo nexo está en estudio, y otro en Ibicuy que es contacto estrecho de otro paciente diagnosticado con Covid-19.

Bachetti señaló que, actualmente Paraná y Gran Paraná, es el punto donde se ha complejizado la situación en relación de la pandemia y se refirió a las acciones que se desarrollan para evitar su amplificación. "La estrategia de acción en Paraná es el plan Detectar", indicó,

En las últimas semanas se fortaleció el trabajo en algunos barrios donde aparecieron casos. "Hoy se trabaja en el nexo de los casos positivos, con estrategias de testeos en zonas determinadas. Esto permite ampliar, sobre la base de casos sospechosos, el estudio previo al inicio de síntomas", explicó.

Por otra parte, se refuerzan las acciones en unidades penales y con adultos mayores.

Respecto a las cárceles se redoblan los esfuerzos en las estrategias sanitarias con los internos y los agentes.

"La situación de Paraná sigue siendo de transmisión local por conglomerado pero estamos trabajando para contener y no avanzar a otra fase. Si bien hay varios casos con nexos epidemilogicos no encontrados, éstos no representan un riesgo de que la situación cambie a circulación comunitaria".

Sobre los casos activos señaló que son 107 en Paraná de los 150 en total. "Lleva su tiempo para hacer los hisopados para garantizar la negatividad antes del alta", indicó Bachetti quien aclaró cómo se desarrolla la investigación y seguimiento del nexo epidemiológico. "Lo importante es el aislamiento domiciliario por 14 días estrictos de estas personas y se hace seguimiento de los contactos estrechos".

Casos activos

Bachetti señaló que de los 150 casos del departamento Paraná, la ciudad tiene 107 casos activos. “Cuando un paciente es positivo, lleva un tiempo para confirmar con hisopado antes de dar el alta y garantizar que pueda volver a su domicilio con resultado negativo”, explicó y agregó que la estrategia de contención sigue siendo la misma en toda la provincia y en relaciona la búsqueda de nexos.

“En un primer momento de la pandemia, cuando la circulación social de las personas era reducida los nexos eran los estrechos familiares o del ámbito laboral cercano. Hoy en día, al haber más circulación de personas y habilitación de actividades, cada positivo tiene muchos contactos estrechos, alrededor de 60 o 70. Esta investigación lleva su tiempo. Hoy la forma de contener la propagación el aislamiento del contacto estrecho de un caso positivo”, aportó.

“Si una persona es contacto estrecho de un positivo debe aislarse en su domicilio. Cuando comienzan los síntomas, se gestiona el hisopado para ver si desarrolló la enfermedad. A la persona que da positivo, el área de Vigilancia Epidemiológica le hace una ficha con todos los datos, y se empieza a abrir el abanico de contactos para estudiar, desde lo más cercano a lo más lejano. Esta estrategia es un trabajo estructurado y establecido por protocolo que lleva tiempo y es muy variable, ya que no todas las personas desarrollan la enfermedad de la misma manera ni en los mismos tiempos”, indicó.

“Por eso recalcamos que no solo el hisopado y estudio de PCR son importantes para obtener un diagnóstico sino también el aislamiento que corta la cadena de contagios. Si una persona es positiva se comienza, en abanico, la investigación de sus contactos. Lo importante, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos son leves, es el aislamiento domiciliario estricto por 14 días”, recalcó.

“En Paraná se están tomando varias estrategias de seguimiento de esos contactos estrechos; unas tienen que ver con la vigilancia epidemiologia, y otra con los centros de salud de la ciudad”, puntualizó.

Grupo de riesgo

A su turno el coordinador de Programas y Políticas para Adultos Mayores, Esteban Sartore, instó a doblegar los esfuerzos para proteger al grupo etario más vulnerable en esta pandemia, sobre todo, a quienes están institucionalizados en geriátricos y residencia gerontológicas.

En ese sentido Sartore señaló que son alrededor de 956 adultos mayores quienes están institucionalizados en Paraná. “Estamos trabajando en su geolocalización en lo que corresponde a la capital provincial y se avanza en distintas localidades en el interior”, afirmó.

Por otra parte explicó que son quienes trabajan en esas instituciones, profesionales y trabajadores, quienes llevan el virus a su interior por lo que es menester reforzar todas las medidas de prevención. “Al día de la fecha, si bien se han realizado hisopados en residencias, gracias a medidas implementadas desde marzo, no se han detectado casos en estas instituciones. Es importante remarcar el correcto lavado de manos al ingresar y salir, contar con los elementos de protección y mantener el distanciamiento social”.