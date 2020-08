Coronavirus en Paraná: "Esperemos que no se de marcha atrás con las habilitaciones"

De acuerdo a los datos reportados este jueves 6 de agosto de 2020 por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se sumaron 64 nuevos casos de Coronavirus, 49 de los cuales se detectaron en Paraná. Ante el récord de contagiados y las tres nuevas muertes registradas en la Provincia, La Radio de UNO por 97.1 La Red Paraná dialogó con Silvina Saavedra, especialista en Epidemiología de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad, quien lamentó la falta de concientización por parte de la ciudadanía. "No se puede poner un policía por persona", dijo.

"Esperemos que no se de marcha atrás con las habilitaciones realizadas a nivel municipal. Vemos que la gente se apiña en los lugares, no usa barbijos, no mantiene distancia, no se cuida. Estas cifras son un llamado de atención para que apliquemos las medidas que se vienen pidiendo desde marzo. Apelo a la responsabilidad d los ciudadanos", indicó Saavedra.

La profesional señaló que es prioritario hoy disminuir la circulación. "Tenemos cuidar de nuestros mayores y de las personas que son factores de riesgo. Para que la flexibilización siga, debemos tener mayor conciencia", insistió la consultada.

calor entrenamiento2.jpg En Entre Ríos se sumaron 64 nuevos casos de coronavirus Foto UNO/ Mateo Oviedo

Entre Ríos son 969 los casos confirmados

Los primeros 49 fueron detectados en el Departamento Paraná, 44 corresponden a la ciudad capital, de los cuales 26 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 18, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. De los restantes confirmados, 2 pertenecen a la localidad de Viale, dos a San Benito y uno a Colonia Avellaneda; de todos ellos sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.

Otros 8 de los casos positivos pertenecen a la localidad de Gualeguaychú, siendo 2 por contactos estrechos de casos confirmados con anterioridad y 6 sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.

Asimismo, 3 confirmados pertenecen a la localidad de Nogoyá, 1 tuvo contacto estrecho con un caso previamente confirmado. En tanto, los antecedentes epidemiológicos de los otros 2 se encuentran en investigación.

Otros 3 casos fueron detectados en la ciudad de Concordia, 1 es contacto estrecho con un caso confirmado y de los otros 2, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.

Finalmente, el último paciente corresponde a la localidad de Villa Libertador San Martín -Departamento Diamante- y su nexo epidemiológico se encuentra actualmente en estudio.