Coronavirus: "No es necesario circular con guantes y barbijos"

“No es necesario circular con guantes y barbijos para circular en la vía pública ni en los vehículos”, señaló este mediodía Carina Reh, secretaria de Salud de la provincia, ante la duda que han planteado los ciudadanos porque se les ha exigido tales elementos en controles. La funcionaria reiteró también que si una persona tiene síntomas compatibles con los informados de coronavirus, no circule de ninguna manera y haga las consultas pertinentes para tomar de inmediato las medidas del caso.

"Nosotros hacemos hincapié en la higiene: lavado de manos con jabón o alcohol en gel. No es necesario que la gente circule con barbijos, ni guantes. Tampoco es necesario que quienes manejan vehículos usen barbijos, usen guantes, porque el usar guantes protege a la persona, pero no protege al resto. Y, epidemiológicamente, hay sentido alguno en que las personas circulen tanto en las calles como en los vehículos con estas medidas de protección". "Sí lo que sostenemos -agregó- es que ninguna persona que tenga algún síntoma respiratorio debe estar circulando o debe estar trabajando. Más allá de que no sean personas que provengan de viajes ni nada por el estilo. De preferencia, las personas que están con algún síntoma respiratorio, se queden en el domicilio y quienes lo hagan para hacer alguna compra, lo haga quien esté saludable".

Reh señaló esto durante el informe diario por el coronavirus, que da a conocer el gobierno provincial y se hace vía streaming. Allí señaló también que la provincia tiene 10 casos confirmados, 35 casos en estudio y 57 descartados, tal como se informó ayer. La funcionaria aprovechó para reiterar la necesidad de “cumplir con las pautas de la provincia en cuanto a la cuarentena preventiva. Creemos eso que nos va a permitir desde los equipos de salud enfrentar esta situación”.

Educación

A su turno, Claudia Azcarate, directora de información, evaluación y planeamiento educativo del Consejo General de Educación, anticipó que se ingresó en la segunda etapa de distribución de contenidos para los alumnos. “Un eje de esta tarea es poner a disposición contenidos educativos que están en la Plataforma Aprender” y la siguiente mediante dispositivos lograr “ acompañamiento de los establecimientos educativos, mediante la producción de documentos y encuentros virtuales, con equipos supervisivos”.

“Trabajamos fuertemente en la educación en el hogar y a la vez en evitar desigualdades con el acceso a esos materiales. En ese sentido hacemos hincapié en que estamos presentes, no estamos haciendo como ‘que no pasa nada’. Intentamos que el proceso no se corte en las casas, que todos los niños y niñas tengan acceso, estamos trabajando en organizar mejor esto con las escuelas, que no se sobrepongan tareas, que no se sobreexija, y siempre teniendo en cuenta que no todas las chicas y chicas tienen las mismas posibilidades”, indicó la funcionaria.

Por otra parte, Azcarate adelantó que se está trabajando para que “en las próximas semana, se lleven cuadernillos impresos a alumnos de escuelas rurales, islas y zonas vulnerables”.

También señaló que se está diseñando cómo será “la evaluación este primer trimestre. En ese sentido, ya comenzamos un trabajo con los equipos supervisivos”.

De la conferencia, también participaron Carlos Berbara director general de Salud Mental y Gonzalo Penco, director de Derechos y Programas para la Niñez, del Copnaf.