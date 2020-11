Coronavirus: murió otro enfermero entrerriano

Embed

La comunidad de Santa Elena también expresó su dolor en las redes sociales y se solidarizó con la familia de César Miño.

"El virus existe y se lleva a la primera línea del frente de batalla por la irresponsabilidad de muchos. Hasta siempre, Cesar, llegó el tiempo de descansar en paz. Dios cuide tu alma", expresó una usuaria.

enfermero.jpg

"Te fuiste, querido Cesar Miño, Dios te reciba en su reino eterno. Enfermaste cumpliendo tu deber, como excelente profesional que eras, así te recordaré siempre. Estoy triste y dolida, por tu muerte. Pero también estoy enojada y siento impotencia y rabia por esos que no se cuidan, que no creen y dicen que el virus no existe", escribió una de sus compañeras en las redes sociales.

enfermero4.jpg

Miño era enfermero universitario y se desempeñaba en el hospital Santa Elena, había estudiado en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y era oriundo de Santa Elena.