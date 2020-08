Coronavirus: en Concordia piden un laboratorio para agilizar resultados

Con motivo del avance de los casos positivos de coronavirus en la provincia y en función de la prevención desde el municipio de Concordia realizaron un pedido formal al gobierno provincial. Desde la comuna se solicitó la instalación de un laboratorio para detectar casos positivos de la enfermedad que puso al mundo en alerta y sobre el cierre de la semana se manifestó que el pedido está avanzado, por lo que podría haber definiciones en los próximos días.

Desde el Comité de Emergencia Sanitaria (COES) de la localidad a la vera del río Uruguay entienden que es vital contar con un laboratorio local para relevar, certificar y analizar posibles casos de Covid-19. Ello permitiría una rapidez inmediata respecto de los potenciales casos positivos y de esta manera accionar en cuanto al aislamiento, ya sea en el seno familiar, como los contactos estrechos. Actualmente estiman que desde el momento en que se envían los datos al laboratorio de Paraná transcurren unas 72 horas en tener los resultados, lo que genera un tiempo de demora importante en cuanto a la prevención. Uno de los escenarios que se plantean para la ubicación del laboratorio sería en el hospital Masvernat, que hoy atiende los casos de coronavirus.

“Es algo que los profesionales vienen pidiendo desde hace un tiempo, después se autorizó poner en la costa del río Uruguay un laboratorio en Concepción del Uruguay. Nosotros creemos que si tuviéramos hoy los datos a las cuatro o 12 horas del análisis, seguramente podríamos detener los contagios. Es necesario tener un laboratorio en la ciudad”, precisó el intendente, Alfredo Francolini.

francolini es la que vale.jpg

“Seguramente que por la cantidad de casos en la provincia el laboratorio está saturado y nosotros a veces tenemos los resultados 72 horas después del envío, o peor aún, si tenemos en cuenta el día que se tomó la muestra, estamos teniendo el resultado a los cuatro días. Mientras tanto a los que se hisoparon los tenemos aislados, mientras que si da positivo tenemos que buscar a todos los nexos y muchas veces, de una sola persona, los nexos son otras 70 personas”, agregó el mandatario local en LT 15 Radio del Litoral.

Al mismo tiempo volvió a remarcar la falta de autocrítica por parte de la gente ante el cuidado personal y también pensando en el resto. Incluso el fin de semana fueron más de 20 las fiestas o reuniones clandestinas interrumpidas por las autoridades. “Vemos con preocupación que la gente se lo toma como si acá no pasa nada. Cuando venimos planteando que Concordia, con la cantidad de habitantes que tiene, está en una situación privilegiada respecto de otros municipios de la provincia. Lo decimos siempre, que no estamos en una burbuja y puede llegar a pasar lo que realmente no queremos, que es un aumento desmedido de casos”, contó.

Y agregó: “Lo importante es como dice la Organización Mundial de la Salud, que nada volverá a ser igual y defina a las decisiones individuales como una cuestión de vida o muerte. Si uno lo dice así parece ser muy drástico, pero cuando uno ve la realidad de los países o las ciudades que tienen cientos de casos se da cuenta de que hay fundamentos reales detrás de esta advertencia de la OMS. Más allá de los controles y las multas que puedan hacer los gobiernos, lo único que puede detener el avance del virus es que cada uno tome responsabilidad para cuidarse y cuidar a los demás”.

Por su parte, desde el Concejo Deliberante también se hicieron eco del pedido formulado por el intendente y en la última sesión se presentó un proyecto de resolución para acompañar la requisitoria. El pedido de adhesión fue presentado por la edila Claudia Villalba (Frente de Todos) y tuvo el acompañamiento unánime de los ediles. “Ante este crecimiento progresivo de casos, tiene un impacto positivo en el control de la enfermedad la prevención y diagnóstico oportunos en tiempo y forma de los nexos. Para el estudio de los nexos sería acertado mejorar los tiempos de respuesta en relación a los resultados de los testeos”, expresó.

En tanto que la concejala entiende que “la ciudad tiene tecnología operativa y recursos humanos capacitados dispuestos a desarrollar acciones referidas al diagnóstico local de coronavirus. Desde el punto de vista de la estrategia sanitaria es necesario contar con un laboratorio local que agilice la obtención de resultados para actuar con mayor prontitud sobre los nexos posibles y controlar mejor la expansión de la enfermedad”.

Controles estrictos

Recientemente se dio a conocer que a partir del martes 1° de septiembre el ingreso a la ciudad por la ruta 22 extenderá su horario de ingreso desde las 6 hasta las 21, mientras que la entrada por la ruta 015 continuará siendo efectiva durante las 24 horas. En tanto que desde el COES adelantaron que aquellas personas que quieran entrar a la ciudad solo podrán realizarlo si presentan el Certificado Único de Circulación Nacional.

controles Concordia.jpg

Cabe aclarar que esta medida no contempla a quienes vivan dentro del Departamento Concordia, quienes podrán ingresar libremente sin presentar permiso. La modalidad será para quienes lleguen desde el interior de la provincia o de otros puntos del país. Además, quienes lleguen de localidades declaradas con transmisión comunitaria del virus –entre ellas Paraná y Gualeguaychú– deberán contar con un hisopado negativo dentro de las 72 horas y quedarán aislados por 14 días en algún domicilio determinado.