Coronavirus en Chajarí: diputada denuncia deficiencias

“Escucharla el lunes a la directora del hospital local, manifestando que van a poner dos camas más para covid, y que tenían seis y ahora tendrán ocho, para una ciudad de 50.000 habitantes, con un hospital de derivación de casi todo el norte entrerriano, es como una tomada de pelo”, manifestó en LT39.

Deficiencias en el sistema

En su red Twitter la legisladora ya había manifestado: “Escuché que en los próximos días se sumarán 2 camas más. Esa situación irrita porque en marzo la excusa del Aislamiento Preventivo era aplanar la curva para preparar el sistema de salud y a 200 días el sistema que tenemos no difiere mucho del que funcionaba en marzo. Una cosa es la que dice @bordet y otra es la que narran quienes están en el frente de combate. Hablo constantemente con el personal de salud y me hacen notar los contrastes entre el discurso y la realidad. El gobierno tiene que dejar de mentirle a los entrerrianos”.

Asimismo señaló: “Tenemos muchas deficiencias en la información sobre la cantidad de casos, no realizamos testeos masivos y en muchos hospitales hasta faltan insumos para realizar hisopados. Otro agravante es el tiempo que demoran los resultados. Hoy un entrerriano va a un efector público y le indican que vuelva luego si sus síntomas persisten y recién a partir de allí se activa la toma de muestra y el envío de la misma para su análisis. En las localidades del interior, demoran entre 5 y 7 días en llegar”.

Finalmente indicó: “Esto hace que cuando un paciente recibe sus resultados está prácticamente cerca de la fecha de alta, y mientras eso ocurre sus contactos estrechos no se identifican y eso conlleva, naturalmente, a que establecer los nexos epidemiológicos sea complejo. En Chajarí, la capacidad se establecer nexos se ve obstaculizada por el ocultamiento de la información, por parte de los vecinos, pero también por la incapacidad del sistema sanitario de brindar resultados en tiempos razonables y de hacer un seguimiento real de las personas. No alcanza con llamar por teléfono, hay que ir verificar que se cumpla con el aislamiento y hacer un seguimiento caso a caso. Si estas situaciones no se corrigen el problema persistirá”.

Falta de controles y doble discurso

Días atrás la diputada provincial Silvia Moreno resaltó la “falta de responsabilidad” y “el doble discurso” del intendente Pedro Galimberti ante la pandemia luego del brote de Coronavirus en Chajarí, y llamó a trabajar coordinadamente. “No es momento para estar descuidando la vida de la población”, afirmó.

“La ciudad de Chajarí presenta más de 80 casos de Covid en los últimos 15 días. Es un número muy elevado que preocupa y mucho a la gente de la ciudad y en especial al personal sanitario. Ninguna localidad está exenta de atravesar un brote, pero estoy segura que otra hubiera sido la situación si en vez de desprestigiar la estrategia sanitaria y mostrarse despreocupado sobre la pandemia, el intendente Galimberti hubiera tenido una actitud más responsable sobre su gente”, expresó Moreno.

La ex intendenta de Feliciano sostuvo que “hay muchos indicios que permiten comprender que el brote de la pandemia en Chajarí, que preocupa hoy al intendente, se podría haber morigerado si hubiera hecho algo para concientizar y contener situaciones como las que se vieron en todos los medios el día del estudiante. Escena de la que el intendente Galimberti trató de desligarse en una clara falta de responsabilidad”.

“El doble discurso del intendente de Chajarí lo lleva hoy, cuando hay riesgo de que colapse el sistema sanitario local, a tomar algunas medidas. De todas maneras esperamos que se pueda contener este brote de Coronavirus y evitar mayores sufrimientos para la gente”, agregó la legisladora del Frente Creer Entre Ríos.

