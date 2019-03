Controversia por una licitación municipal de obra en Concordia

La instalación de un piso deportivo en el gimnasio municipal de Concordia despertó polémica entre una empresa que se presentó a la licitación y el municipio. Desde una firma de Santa Fe indicaron que existió favoritismo y también expresaron que existió sobreprecio en la adquisición de un piso deportivo de 350 metros cuadrados. Mediante abogado, solicitaron la impugnación de la licitación.

Laura Huber es responsable de la firma radicada en la localidad de Vera y se comunicó con UNO. "Recibimos de un colegio, a través de una señora llamada Patricia Miranda, el pedido de cotización de la instalación de un piso deportivo de 350 metros cuadrados. Nos dedicamos exclusivamente a la provisión e instalación de superficies deportivas", comenzó relatando.

"Si bien hay variedad en madera, la superior en todos los tipos de maderas para pisos deportivos es el guatambú, con lo que más se trabaja. El 90% de nuestras canchas son de guatambú. Pasamos la cotización, con una amplia financiación, y ofrecimos una instalación inmediata. Un día determinado me llega una licitación privada, N° 2/2019 de la Municipalidad de Concordia invitándonos a participar de la licitación para la instalación del piso deportivo del gimnasio municipal por 350 metros cuadrados", precisó la empresaria, que contó haber hecho la instalación de la superficie de alta resistencia del nuevo Superdomo de La Rioja.

"La base del costo del piso había aumentado, pero había bajado la calidad porque pidieron pino. No es que el pino sea una madera mala, pero no es aconsejable para un piso deportivo ya que es una madera blanda. Cuando vimos eso, nos pareció muy raro. Así y todo nos presentamos a la licitación. Era desde el área de compras, estaba un señor de apellido Pagola y a la resolución la firma el secretario de Deportes, Marcelo Cresto, y el intendente", comentó.

Huber comentó: "Somos una empresa de 30 años y nos parecía raro lo que sucedía, pero a buen entendedor pocas palabras. En la licitación nosotros pasamos 990.000 pesos y nos parecía mucho. A mi secretaria que viajó a Concordia le dicen que faltaba la especificación técnica. Me reclaman también la nota del representante técnico y una nota que debía poner el precio unitario, como el precio total, cuando sí lo tenía".

La empresaria relató: "A los 10 días llamo y me avisan que una junta había decidido pasar a otra junta. Resulta que el pasado viernes al mediodía me manda una nota que resuelve darle la obra a Alto Paraná, la otra firma que se presentó. La otra firma tiene un costo superior al mío en 300.000 pesos finales. Si a mí con 990.000 me pareció mucho, lo que será en 300.000 pesos más en un piso de pino. Con menor cantidad de dinero, la Municipalidad podría comprar un piso de mayor calidad, tranquilamente de guatambú. La empresa adjudicada pasó el precio del metro cuadrado en 3.500 pesos, cuando debería salir 1.600 pesos como muy caro".

La denunciante manifestó: "Mediante abogado de la firma presentamos la impugnación. Enviamos la carta porque ahí existe un sobreprecio. Ahora veremos qué pasos vamos a seguir. Desde mi punto de vista deberían hacer otro llamado de licitación. Evidentemente a la Municipalidad de Concordia le sobra el dinero. Entonces que la comunidad de Concordia lo sepa. A esta altura no me molesta tomar la obras, pero nos molesta que nos hayan tomado de tontos".





Respuesta

Desde el municipio indicaron que la empresa presentó la documentación fuera de término. "En el pliego dice que había cinco días hábiles para presentar la documentación que faltaba y nosotros cumplimos y la enviamos", sostuvo Huber.

Por su parte, la responsable del área Compras y Suministros de la comuna, Patricia Miranda, indicó: "La semana que viene se reunirá la comisión evaluadora para darle una respuesta, pero más información no puedo dar. Todo lo que argumenta la empresa en su nota está totalmente equivocada. La empresa desconoce cómo son los mecanismos formales de los procesos licitatorios", agregó.

Consultada sobre si existía un favoritismo en la licitación, sostuvo que "está claro que se pedía en el pliego cierta documentación, que la otra empresa pudo cumplirla en tiempo y forma. Mientras que ellos lo cumplieron fuera del plazo y es claro que era causa de inadmisibilidad. Se declaró la inadmisibilidad. La planilla tenía que estar firmada por el representante técnico, el de la empresa contraria hace la observación y la empresa lo presenta varios días después".

Miranda manifestó que "no lo aceptaron bien. La nota que presenta la empresa no tiene argumentos y carece de veracidad. La comisión evaluadora les dará una respuesta. No hubo favoritismo, simplemente cumplimos con nuestra normativa, ellos estaban en conocimiento porque el pliego lo decía". Y cerró: "No tiene lógica su reclamo".