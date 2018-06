Contratados de obra, la cara de la precarización en el Estado provincial

Ni el gobierno ni los gremios estatales cuentan con cifras oficiales que reflejen la cantidad de trabajadores en esta situación, más allá de que ha sido una inquietud debatida en el marco de la negociación paritaria. Es una preocupante realidad que viene siendo una constante en diferentes reparticiones gubernamentales, y en muchos casos los contratados esperan muchos años para mejorar su situación de revista. "Nosotros tenemos el Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev), creado como un organismo autónomo, donde el total del personal –unas 40 personas– son contratados de obra. Están todos precarizados. En cada paritaria que vamos, en cada reunión con funcionarios les decimos que tienen que parar de crear organismos sin prever los cargos presupuestarios.





Porque después los llenan con compañeros que están en esta situación. O leyes que después no se cumplen. Hay una ley que crea el servicio de guardaparques provinciales, donde prevé una escuela de capacitación con gente armada y no tiene un cargo presupuestario, por lo tanto no puede cubrir un servicio", señaló a UNO el secretario de Organización de ATE Entre Ríos, Víctor Sartori.