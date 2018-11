Contrapunto entre legisladores por la aprobación de la Ley de Responsabilidad del Estado

La diputada María Alejandra Viola ( Cambiemos ) cuestionó la aprobación de la Ley de Responsabilidad del Estado, venida en revisión a Diputados desde Senadores. La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo de la Provincia ya había cosechado el rechazo de los diputados del bloque Cambiemos en una instancia anterior. Pese a eso, este martes fue aprobada por el cuerpo. "No estamos dando garantías a los justiciables sobre la igualdad de trato ante la ley", alertó Viola y puso como ejemplo la tragedia de Once: "Ese hecho derivó en un cambio abrupto sobre el tratamiento de la ley de responsabilidad del Estado. Se pretendía incorporar la responsabilidad del Estado al Código Civil y Comercial argentino y ese fatal accidente hizo que se sabotee el anteproyecto de ley". En el mismo sentido, sentenció: "Dar este paso no es de justicia social, porque no estamos permitiendo la reparación integral del daño donde el Estado es responsable".





"En la primera instancia nuestro voto fue negativo porque este proyecto trabaja a medias sobre una materia que sí es competencia de la Legislatura provincial, como es el tema de Responsabilidad del Estado en cuanto ente administrativo. Pero la otra mitad del tratamiento de este proyecto es ajena al tratamiento en la Legislatura provincial porque hace referencia al tema daños y es materia de competencia nacional y debió ser tratada en el Congreso de la Nación. De allí deviene el conflicto en el que nos encontramos", planteó Viola el martes.





Si bien la iniciativa ya pasó por el Senado Provincial y volvió con ciertas modificaciones a Diputados, a criterio del bloque Cambiemos, no está saneado el problema de origen: los daños, que son materia de derecho público nacional. "La ley nacional, cuando se trató el proyecto, recibió muchas críticas de todos los opositores porque estaban limitando la responsabilidad cuando el que causa el daño es el Estado. Sí queda claro que frente a un hecho dañoso el Estado debe responder. Cuando los jueces tienen que determinar la responsabilidad del que causó el daño, tienen que hacer el ejercicio de considerar quién lo causó y ahí se dirige a las normas locales. Por eso son dos aspectos: uno local y otro de derecho común, por eso es conflictivo el proyecto", explicó la legisladora oriunda de La Paz.





Privilegiamos la protección y reparación integral de la víctima

Con una posición diferente, el diputado justicialista Diego Lara se mostró satisfecho por la sanción de la Cámara. "Se trata de una iniciativa –profundamente debatida en ambas Cámaras- que regula la responsabilidad del Estado por daños que su acción u omisión les produzca a los bienes y derechos de las personas. En efecto, crea un marco jurídico a aplicar a las relaciones que sean generadoras de perjuicios que el Estado a través de sus disposiciones, funcionarios y agentes causen a los ciudadanos. La resolución de tales tensiones y conflictos será materia de incumbencia exclusiva del Derecho Público Provincial y de ninguna manera esta facultad será delegada al poder nacional".





En ese sentido, el legislador oriundo de María Grande explicó: "A partir de esta Ley nuestros jueces podrán aplicar y generar una valiosa interpretación de las normas que estamos creando desde la Legislatura. Por ella se rige la Responsabilidad del Estado provincial, municipios, comunas, entes autárquicos, descentralizados y demás entes públicos estatales provinciales, municipales o comunales, en todas sus manifestaciones y niveles. Privilegiamos la protección y reparación integral de la víctima del daño pero en la lógica armonía con los intereses públicos que están también comprometidos en la responsabilidad del estado en forma indirecta", remarcó.