Contra la ley de emergencia, más gremios anuncian protestas

En las últimas horas, varios sindicatos hicieron público su malestar por el anuncio del gobierno provincial del tratamiento de un proyecto de ley de emergencia, que contempla un aumento de los aportes jubilatorios de trabajadores activos y pasivos. Los judiciales anunciaron un paro para este miércoles, mientras que los gremios docentes AMET y UDA anunciaron que se sumarán al "apagón virtual" en todo el sistema educativo, convocado por Agmer para los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de julio.

A su vez, desde el Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) se emitió un comunicado en rechazo del proyecto del Poder Ejecutivo de Entre Ríos, por considerar que "avanza contra los ingresos de trabajadores estatales provinciales y de empresas con participación de la administración del Estado provincial".

Diario UNO de Entre Ríos El proyecto de ley de emergencia solidaria que envió a la Legislatura alcanzará a los más altos ingresos Posted by Diario UNO de Entre Ríos on Saturday, June 27, 2020

"Se pretende aplicar un aumento progresivo de aportes a la Caja de Jubilaciones para contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional asestando un duro golpe a los haberes de asalariados y asalariadas que para nada solucionará una problemática de fondo que fuera provocada por malas administraciones. La ausencia de medidas tomadas en tiempo y forma no pueden ser pagadas por los trabajadores y trabajadoras", dice el texto de la CGT, que lleva las firmas de los dirigentes Carlos Acuña, Héctor Daer y Jorge Sola.

"Los que mayor poder de contribución poseen son a los que el gobierno de Entre Ríos debe reclamarles mayor esfuerzo y quienes deben 'dejar de ganar un poco' para la salida de la crisis", aseguraron, a la vez que instaron "a los legisladores de la provincia de Entre Ríos a no hacer recaer el esfuerzo sobre los representados por sus bancas y que son los que menos tienen: los trabajadores activos y jubilados".

Paro judicial

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) convocó a un paro general de 24 horas para este miércoles, en rechazo de la medida y en defensa de los derechos del sector. El gremio calificó de "inconsulta e indebida" la medida y aseguró que fracasaron los intentos de establecer canales de diálogo con representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

"Frente a esto los trabajadores judiciales hemos decidido convocar a este paro para hacer oír nuestro rechazo y nuestro reclamo en defensa de nuestro salario", dice un comunicado con la firma de Mario Brnusak, secretario general.

Docentes desconectados

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de Entre Ríos comunicó a sus afiliados y a la comunidad educativa en general, el "rechazo absoluto" a la iniciativa del gobierno "de imponer de manera inconsulta" el proyecto de ley de emergencia, el cual "nuevamente encuentra en el salario de activos y pasivos la variable de ajuste para intentar soluciones efímeras, aprovechándose de una situación límite provocada por la pandemia".

El gremio resolvió realizar un apagón virtual de actividades los días miércoles, jueves y viernes de esta semana, en el marco frente gremial. Agmer fue quien convocó en primer lugar a esta medida de fuerza.

Además decidió convocar a acciones departamentales junto con los demás sindicatos y asociaciones de jubilados, para socializar el rechazo a este proyecto de ley de emergencia. Además de la realización de reuniones con legisladores provinciales a fin de expresarles la postura de rechazo y los fundamentos que lo generan.

"La AMET se declara en estado de alerta y solicita a los señores legisladores no avalar con su voto una ley que nuevamente encuentra en el salario del trabajador la variable de ajuste", afirmó la Comisión Directiva.

image.png En reunión virtual, AMET decidió rechazar el proyecto de ley de emergencia.

En tanto, en reunión de Comisión Directiva de modalidad virtual realizada el lunes, la Unión docentes Argentinos (UDA) Seccional Entre Ríos resolvió "en concordancia con los demás sindicatos sumarse al paro virtual de tres días" y agregó en un documento: "Así nuestros afiliados se plegarán a esta convocatoria inusual en el marco de lucha ante la presentación del proyecto de ley de 'Emergencia Solidaria', basados en principios de equidad y justicia social".

Por su parte, los docentes privados (Sadop) no anunciaron una adhesión al paro virtual pero rechazaron en un documento la iniciativa. "Si bien no desconocemos la situación de excepcionalidad y el estado actual de la Caja de Jubilaciones, no dudamos que, tal como se expresaran oportunamente las autoridades, nuestro sindicato puede sumar aportes a este proyecto de ley solidario que no afecten la sustentabilidad del sistema, resguardando derechos preexistentes, beneficiando al conjunto de la sociedad. Debemos ir más allá de lo meramente coyuntural", enfatizaron.

"No es momento de perder derechos sino que es necesaria la cooperación de todas y todos para trabajar por la conquista de más derechos; estamos convencidos de que saldremos adelante juntos", sostuvieron.

Viales

Desde la Comisión Directiva Central del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) expresaron también su "más enérgico rechazo" a esta iniciativa. "En este contexto de pandemia que afecta a la población en general entendemos la deficiencia en materia recaudatoria por la que atraviesa nuestra provincia, pero consideramos que no es la clase trabajadora y pasiva la que una vez más deba hacer el esfuerzo de aportar para paliar está crisis económica, sanitaria, financiera, fiscal, administrativa y previsional que expresa el proyecto", indicó la entidad en un comunicado.

"Hay otros sectores que podían ser solidarios y aportar para equilibrar las finanzas provinciales, y no que sean las trabajadoras y los trabajadores siempre la variable ajuste", remarcaron.

"En la práctica sabemos que estos proyectos significan un parche pero no la solución de fondo, apelándose a la ya vieja conocida fórmula de tocar los bolsillos de los compañeros activos y jubilados, lo cual se materializará a través de un aumento en los aportes jubilatorios", agregaron los viales. Finalmente instaron a todos los trabajadores a defender el Sistema Previsional "que ha sido atacado por gestiones irresponsables"