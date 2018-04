Continúa la protesta de vecinos de La Paz por el excesivo aumento de la tarifa eléctrica

Continúa la protesta de vecinos de la ciudad de La Paz por el desmedido incremento de las tarifas eléctricas dispuestas por la Cooperativa de Electricidad La Paz Limitada.





En horas de la mañana del jueves se autoconvocaron frente a la empresa y luego, al no ser recibidos por las autoridades, se trasladaron hacia la rotonda de ingreso a la ciudad donde mantienen un corte de calle.





La paz.jpg





Unos 150 vecinos realizaron una olla popular y pidieron la intervención del intendente Bruno Sarubi y de legisladores provinciales para que eleven el problema a las autoridades de la provincia y la Nación.





La gerente general de la Cooperativa, contadora Silvia Inés Cantisani desmintió que no hayan querido recibir a los vecinos e indicó que les pidieron que se presenten delegados para no tener que "hablar a una multitud que no quiere escuchar".





Asimismo explicó que todas las cooperativas eléctricas de la provincia tienen la misma tarifa que está publicada en el Boletín Oficial provincial. "En Entre Ríos tenemos regulados los tramos de energía por consumo. Hasta 100 kilovatios es un precio, los siguientes 100 otro y de 400 para arriba otro precio. No ha habido aumentos sino quita de subsidios. Estas tarifas fueron pactadas en audiencias publicas a nivel nacional, el año pasado. Las quitas de subsidio se trasladan a los precios por lo tanto las distribuidoras lo pagamos a la generadoras y mayoristas y lo trasladamos al usuario", dijo a TN.





Luego expresó que en Entre Ríos siempre hubo tarifas más altas y con esto de escalonamiento del consumo, en las épocas estivales, se disparan los precios. "Ya pasó en 2016, tras dos años de congelamiento tarifario con subsidios, cuando salimos de eso, tuvimos este mismo inconveniente", indicó Cantisani quien admitió que la gente se acostumbró al bienestar "hoy tienen aire acondicionado, freezers y otros aparatos que antes no tenían"





Sobre el tema del cuidado de la energía indicó que desde la empresa se difunden periódicamente recomendaciones sobre el ahorro de consumo "no sólo por el precio sino también por el medioambiente y la escasez de energía", aclaró.





Finalmente señaló que están haciendo gestiones con el jefe comunal y legisladores para gestionar una respuesta a los usuarios a nivel provincial y nacional.









la paz1.jpg





Por el diálogo





Por su parte el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, señaló a LT 15 que están dialogando con los manifestantes pero lo que piden no está al alcance del municipio, ya que la fijación de tarifas se define a nivel nacional. De todos modos se garantió el acceso a la ciudad de La Paz en vistas del inicio de la Fiesta del Surubí Entrerriano, que se realiza este fin de semana.





Esto se dialogó en una reunión mantenida con los manifestantes, el secretario de Gobienro, el intendente y representantes de la fuerzas de seguridad. Por el momento la ruta nacional 12 se mantienen despejada y lo que se corta es uno d ellos accesos a la ciudad.





Por último indicó que, por el momento, no tienen contacto con el Ente Provincial de Energía (EPRE).