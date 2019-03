Continúa el curso "Herramientas desde el periodismo para narrar juicios de lesa humanidad"

Continúa con dos encuentros más el curso iniciado el 15 de marzo sobre "Contar el terror. Herramientas periodísticas para comunicar juicios de lesa humanidad", impulsado por el Área Graduados de la facultad de Ciencias de la Educación de la Uner, que coordina Gabriela Álvarez.



La propuesta de Gisela Romero y Alfredo Hoffman está dirigida a la comunidad graduada de Comunicación Social, especialmente quienes ejercen el periodismo o se desempeñan en organizaciones sociales, periodistas y estudiantes avanzados de la carrera.

"Elegimos que este curso se llame Contar el terror, porque nos parecía que de alguna forma resume lo que queremos: buscar mejores formas y mejores herramientas para dar a conocer y cumplir con nuestra función como comunicadores, comunicadoras y periodistas de los juicios que hay en la región", explica Alfredo Hoffman. El objetivo es, precisamente, incorporar "una perspectiva como comunicadores, una perspectiva desde los derechos humanos para desempeñar nuestra tarea".

Gisela Romero, por su parte, comparte como será la lógica de los tres encuentros, cuyos temas/contenidos a trabajar son los siguientes:

*El terrorismo de Estado. La lucha por memoria, verdad y justicia. El juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Particularidades en Entre Ríos.

*La función social de los juicios. El valor de la prueba testimonial. La reconstrucción de la verdad histórica. Búsqueda de niños y niñas victimas del plan sistemático de robo de bebés. Búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos.

*Buenas practicas comunicacionales en materia de lesa humanidad. Qué, cómo y cuándo contar. Protección de testigos. Aportes desde el periodismo y la comunicación al proceso de memoria, verdad y justicia.









La gente no se entera



Ambos periodistas hacen hincapié en el hecho de que, en este mismo momento, se están organizando en distintas partes del país juicios de lesa humanidad y "la mayoría de las veces la gente no sabe, no se entera". Hoffman explica que muchas veces los juicios no tienen trascendencia porque se aplica un código de procedimiento antiguo y los trámites son por escrito; a veces las causas se encuentran en etapas de investigación por lo cual no llegan todavía a juicio oral y público o, también, porque directamente son causas que están estancadas.





Sostienen que en los últimos años la justicia ha quitado el pie del acelerador y "la mayoría de las veces éstos son juicios que si avanzan es porque avanzan las querellas, es decir son las propias víctimas o los organismos de derechos humanos y los abogados querellantes los que los impulsan". Ahí, aún más, la importancia de que el periodismo esté visibilizándolos.





"Este curso se propone abordar de qué se trataron esos crímenes de lesa humanidad y cómo fue que después de mucho tiempo se llegó a los juicios. Fue principalmente por el trabajo de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Proponemos incorporar esa perspectiva para que nuestro trabajo cotidiano pueda crear otra mirada, pensar siempre en lo que le pasa a la víctima", sostuvo Hoffman.