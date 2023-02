Consumo: "La gente compra lo justo", advierten almaceneros

La inflación no da tregua e impacta en el consumo. Comercios de cercanía son los más afectados, al no ser incluidos en acuerdos de precios

La inflación no da tregua e impacta en el consumo. A pocos días de conocerse que en enero ascendió al 6%, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), consultoras privadas estiman que en febrero podría ubicarse entre un 5,5% y un 7%.

En este contexto, el INDEC difundió además este jueves que el costo de la canasta básica total (CBT), que además de alimentos incluye otros rubros como indumentaria y transporte –pero no alquiler de vivienda–, subió 7,2% el mes pasado, y una pareja con dos hijos necesitó percibir ingresos por 163.538 para no estar debajo de la línea de pobreza. Es más del doble que hace un año, cuando se necesitaban 78.624 pesos para que una familia no sea considerada pobre.