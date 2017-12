Congestión en el paso fronterizo de Gualeguaychú por aluvión de turistas

Que la temporada estival comenzó antes es indiscutible, y quienes tienen la posibilidad de viajar durante los últimos días de diciembre no dudan en partir hacia algún destino para descansar, aunque sea unos días. Y tal como ocurrió el año pasado, Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay, es uno de los destinos predilectos para los argentinos.

Por moda, conveniencia u otros motivos, son miles de turistas los que viajan a este punto. Además de cargar el equipaje y poner en orden la documentación personal, quienes planifican unas vacaciones en el vecino país y van por vía terrestre deben saber que tienen que ir munidos de paciencia para realizar los trámites aduaneros debido a la gran cantidad de gente que se concentra para hacer la misma diligencia, sobre todo los fines de semana o durante los recambios quincenales.

A quienes residen en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires les queda más cerca cruzar por el paso fronterizo del puente internacional General San Martín, que une las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos, y esto ya provocó extensas filas de vehículos esperando avanzar. En este marco, casi 1.000 automóviles por hora cruzaron en la mañana del martes este viaducto, consignó El Telégrafo de Paysandú.

La avalancha de turistas argentinos, en su 90% con destino hacia el este uruguayo, fue atípica para los funcionarios de Migración, que habitualmente reciben mayor tránsito del 29 en adelante.

Según se informó, debido a la alta demanda, habilitaron los ocho carriles del puente. Si bien las demoras fueron en el entorno de los 40 minutos en algunos casos, el cruce fue fluido y sin problemas.

En tanto, el puente internacional Artigas, que lleva desde Colón a Paysandú, hasta el momento recibe un flujo normal durante todo el día y no fue necesario habilitar un cuarto carril, según informó a UNO personal de Gendarmería.

María Rosa Sander, secretaria de Turismo de Colón, señaló que si bien en estos días no hay un aluvión de gente en este paso fronterizo, los fines de semana la situación suele revertirse. No obstante, aseguró que no repercute en el movimiento turístico de la ciudad, que ya cuenta con un alto nivel de ocupación y reservas. Asimismo, comentó que entre el 10 y el 18 de febrero, durante la Fiesta de la Artesanía, esperan la llegada de un público masivo desde el Uruguay.