Confirmaron que el sábado seguirá el paro de colectivos

La medida de fuerza nacional culmina a la medianoche de este viernes, aunque la protesta local continuará este sábado, "por tiempo indeterminado hasta que haya respuestas", adelantó Elonce.

El secretario general de UTA, Juan Carlos Dittler, aseguró: "Seguimos con la medida de fuerza iniciada el jueves a las 18 y no podemos decir hasta cuándo la mantendremos".

"El mandato que tenemos en este momento es que los trabajadores no saldrán a prestar servicios hasta que no esté el dinero. Esto no quiere decir que no puedan cambiar de opinión, pero lo resolverán ellos", manifestó el dirigente gremial.

Enseguida hizo hincapié en que "nos preocupa la pasividad de las autoridades, porque no ha venido ninguna autoridad provincial y sobre todo municipal para ver qué está pasando.

