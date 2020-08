Concordia ya recibe plasma de recuperados de Covid-19

Tras la adhesión de la Provincia al plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos que propone el Ministerio de Salud de Nación, desde el hospital Masvernat de Concordia indicaron que la donación de plasma es un acto voluntario y altruista: el donante no va a recibir remuneración por donar plasma, y tampoco va a estar obligado.

Ariel Rossi, jefe del Servicio de Hematología del nosocomio cabecera del río Uruguay, indicó que se trata de un ensayo clínico de investigación que se está desarrollando desde el Ministerio de Salud y que la donación servirá para ser transfundido en personas que estén cursando la enfermedad. “Nosotros estamos habilitados tanto para la atención de donantes de plasma, que son personas que han sido diagnosticadas por Covid-19 pero ya han tenido un hisopado negativo o pasaron más de 15 días sin sintomatologías. Esas personas serían potenciales donantes de plasma”.

En cuanto al procedimiento para que la persona asista como donante, enumeró: “Hay una primera instancia, donde el donante tiene una primera entrevista con nosotros para firmar el consentimiento de participación de este proyecto y se le toma una muestra de sangre para ver sus niveles de anticuerpos, porque no todas las personas que han estado en contacto con el virus desarrollan anticuerpos y tampoco todos los que desarrollan anticuerpos tienen títulos altos de anticuerpos.

Respecto de las cantidades que se extraen de las donantes, el médico indicó que eso está relacionado con el peso corporal de las personas. “La cantidad de sangre o de plasma o de glóbulos o de plaquetas que podemos extraer de la persona está relacionado a la cantidad de sangre que tiene en su cuerpo, de tal forma que esa extracción no perjudique a su organismo. Ese volumen de sangre está relacionado al peso de las personas, es por eso que una de las condiciones es pesar más de 50 kilos. Es un requisito insalvable para los que quieran donar”, manifestó en LT 15 Radio del Litoral.

plasma

Es por ello que todos los donantes de plasma deben reunir los requisitos de los donantes de sangre, que van desde los 18 hasta los 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. “En el caso del plasma le agregamos haber pasado más de 15 días sin la sintomatología o tener uno o dos hisopados negativos, que certifiquen que no tienen el virus circulando”, manifestó Rossi, que más tarde agregó: “También se agrega como requisito con respecto a la mujeres, que no hayan tenido hijos u hecho abortos”.

A su vez, sobre el procedimiento para ser voluntario precisó que las personas deben comunicarse con el banco de sangre del hospital Masvernat. “Vamos a tener una entrevista personalizada con esa persona, ahora lo podemos hacer vía virtual, pero tiene que ser de persona a persona. El donante debe saber que va a formar parte de un proyecto de investigación, tendrá que firmar una documentación y también lo vamos a citar para tomar una pequeña muestra de sangre para ver el título de anticuerpos y hacer todo el control de la celulogía del banco de sangre, es decir buscar otras enfermedades que podrían ser transmisibles por sangre. Si pasa por todo ese control, ahí se programa un día de colecta de sangre y deberá concurrir al procedimiento”, indicó.

Donación de sangre

En el marco de toda esta pandemia, al servicio de Hemoterapia le cuesta sostener el stock para las intervenciones que necesitan sangre y no se pueden postergar. La falencia de la donación está siendo marcada. Con el inicio de la cuarentena la disminución fue del 60% y comparado con años anteriores se llega en un 20% menos de donantes de sangre. “Se pudo recuperar porque se flexibilizaron los certificados de circulación, hubo un poco más de relajamiento de las personas por lo que se han acercado más a donar. Este fenómeno afectó a todos los bancos de sangre, tanto públicos como privados. Hemos tenido una gran disminución en la convocatoria de los donantes”, contó.

El profesional destacó que muchas personas no han concurrido a donar sangre por temor: “Hemos pasado por situaciones críticas, sin tener suficiente abastecimiento en los banco de sangre. Una de las medidas que tomamos fue sacar la donación fuera del hospital para que la gente no tenga temor de concurrir al hospital. Fue en la ex Barraca Americana y ello ayudó muchísimo”, concluyó.