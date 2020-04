Concordia: una plataforma on line para fomentar el consumo

Con la actividad de atención al público paralizada por parte de muchos rubros, desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia(CCISC) se optó de manera especial por la venta on line a través de una plataforma que permite a comerciantes de la ciudad exhibir sus productos a la comunidad y así poder hacerle frente a un momento de incertidumbre.

La plataforma Yoquiero se puede encontrar en la página www.yoquiero.com.ar o en la app store del celular, indicando la provincia, ciudad y localidad donde quieren comprar. Ya está presente desde hace un tiempo en la ciudad y está disponible para que todas aquellas pymes o profesionales puedan ofrecer sus productos y servicios.

“Estamos haciendo hincapié en la venta por Internet, de la entrega por delivery de la compra que es a través de la página que es yoquiero.com. Se trata de una plataforma donde pueden cargar sus productos y vender de manera on line. Sirve para ir paliando la situación de los que están cerrados en este momento. Es una solución para este segmento de comercios”, manifestó el presidente de la entidad mercantil, Diego Lago.

El sistema de suscripción es muy simple y el costo para quienes deseen publicar es gratuito para socios del CCISC; y está bonificado por seis meses para quienes no lo sean aún.

En cuanto al panorama actual, indicó: “Estamos muy preocupados, pese a estar de acuerdo en que debemos estar cumpliendo el aislamiento social preventivo. Hemos estudiado muchas actividades de la producción, ya sea como aserraderos, que no tienen mucha incidencia de público. Con todas las normas de seguridad y sanidad pueden estar funcionando”, expresó el directivo.

Lago contó que “el 70% de la actividad es la que está con las puertas cerradas, no está trabajando, solo un 30 están trabajando. Tenemos muchas consultas y pedidos, consideran que deben empezar a trabajar las que hoy están funcionando, como por ejemplo las de peluquería que hoy hicieron un pedido especial. Podrían estar trabajando, con prudencia y respetando las normas de sanidad. La preocupación más grande es que una pyme depende de su tamaño, de su rentabilidad y puede vivir sin tener sus puertas abiertas entre 15 y 45 días, mientras que las chicas o pequeños comerciantes están entre los 15 o 20 días. Se podría hacer en un horario reducido por la mañana porque ya desde las 6 de la tarde ya no anda mucha gente en la calle”.

Según el dirigente: “La sensación es que somos conscientes de que no se puede dar solución a todas las actividades, pero no queremos dejar de pedir que tengan en cuenta a todas las actividades. Vemos que con muy buen criterio se ha tomado esta cuarentena a buen tiempo, vemos las medidas que se están tomando, pero también vemos que las actividades ya sea los monotributistas y las categorías que se han tenido en cuenta no están todas contempladas. Vemos que todos los días se trata de dar soluciones, pero vemos que aún falta mucho. El mayor segmento de las pymes, de los monotributistas, responsables inscriptos, profesionales e independientes no fue contemplado. Si seguimos así la complejidad será mucho mayor una vez que haya pasado esta pandemia, habrá cierres de muchas puertas de las actividades productivas y comerciales”.

Reclamos

El dirigente también mencionó los reclamos que llegan a su entidad.

“Muchas veces los comerciantes nos dicen que no pueden abrir las puertas, pero sin embargo anda mucha gente en la calle, que hay un montón de actividades que no están permitidas y están trabajando. Muchos comerciantes se hacen esa pregunta, están con una desesperación de no saber cómo abonar los sueldos, pagar los impuestos, alquileres. Hay muchos que están haciendo el esfuerzo, pero son conscientes de que su actividad conlleva gente comprando y respetan las medidas que tomó el Gobierno”, expresó.

Consultado de qué futuro avizora si esta cuarentena tiene una extensión en el tiempo, Lago indicó: “Lamentablemente habrá un cierre masivo de comercios y es nuestro gran temor. El gobierno nacional lo sabe y por ello empezó de a poco a incorporar actividades, porque si esas empresas no están tributando, se les vendrá un problema muy grande a la brevedad. Si ya teníamos un gran porcentaje de la población asistida por el Gobierno, hoy se está duplicando esa población asistida, esa ayuda sale de algún lado”, reflexionó, y acotó sobre la coyuntura que se atraviesa: “Pero si tenemos el 70% de las actividades que generan ese tributo cerrada, vamos a tener un colapso porque no solo no van a poder mantener el protocolo de la salud, sino que tampoco podrán seguir asistiendo a los sectores que necesitan”.