Concordia: toman medidas tras muerte de recolector informal

“Además he instrumentado la posibilidad de que se coloquen cámaras en la parte de atrás de los camiones para que el chofer pueda ver si hay alguien ahí, qué está haciendo y saber cuándo accionar la descarga y el mecanismo del camión”, dijo.

“Hay que dejar que la justicia haga los pasos correspondientes y lleve adelante la investigación del caso. El municipio ya ha instruido a la parte legal para que se haga el sumario administrativo correspondiente para ver si hubo errores cometidos tanto de la parte municipal como de la seguridad y que nunca más se dé una situación así”, mencionó. “Imagínense también lo que fue, tanto para el chofer como para el operador, vivir esta situación”, agregó.

LEÉ MÁS: Identificaron al joven muerto que fue aplastado por un camión de basura

Respecto de lo que se conoce del fatal episodio, Armanazqui puntualizó: “El camión llegó para hacer el proceso del volcado, ese proceso lo hace un operador que es quién manipula la palanca y –en ese momento, por lo que manifiestan– parece que la víctima se adelantó para hacer el 'cirujeo' y ahí se produjo este lamentable hecho”.

En ese contexto, el funcionario detalló que la seguridad del predio es instrumentada “si no me equivoco por dos funcionarios policiales y cuatro integrantes de la Guardia Urbana”. Además, comentó: “A veces es incontrolable, dado que los recolectores informales ingresan a menudo y quieren llegar primero cuando hacen la descarga para buscar las cosas que tienen mayor valor”.

“Venimos haciendo una obra muy importante, que va a ser un antes y un después para el tratamiento de residuos urbanos de Concordia y esperamos que este tipo de cosas no pasen más, porque una vida vale más que todo, así que no bajaremos los brazos para que esto no vuelva a ocurrir”, aseguró.