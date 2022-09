Concordia tiene su Corzuela Rosa para remar contra el cáncer de mama

Anticipándose a lo que será el mes de octubre en cuanto a iniciativas de concientización sobre cáncer de mama en toda la provincia, UNO destacó la historia de un nuevo movimiento en la ciudad de Concordia.

corzuela rosa.jpg El grupo. Son actualmente nueve mujeres las que reman en Corzuelas Rosas Concordia. Corzuela Rosa

Corzuela Rosa es un grupo de remo que se formó en la Capital del Citrus para reunir a expacientes de cáncer de mama. Su nombre "Corzuela" hace referencia a la especie también conocida como guazuncho, ciervo autóctono de la provincia de Entre Ríos, que se encuentra dentro de la fauna autóctona protegida.

La fundadora de Corzuela Rosa es María Soyaí Gilberto una estudiante de la licenciatura en Kinesiología de la Univesidad Nacional de Entre Ríos (Uner) que se inspiró en la asociación Dragones Rosas de La Plata, un grupo de mujeres unidas por una fuerte experiencia de vida que dejaron atrás la enfermedad y se juntan a practicar remo para aprovechar los beneficios físicos que les proporciona la disciplina, y también para concientizar.

"Corzuela Rosa nació en marzo de este año pero la idea viene de unos años atrás, exactamente 5 años cuando conocí a un grupo de mujeres con historia de cáncer de mama de La Plata (provincia de Buenos Aires) por un video que circulaba en internet. Ellas estaban remando, con una misma vestimenta , todas mujeres, me dio curiosidad por saber quiénes eran y qué hacían. Entré a su página, leí, miré su contenido y me pareció muy lindo ese movimiento, pensé que en Concordia no se había implementaba algo así dirigido a mujeres con cáncer de mama. Luego me fui a Villaguay a estudiar. Este año me quedé en Concordia para preparar finales y decidí poner en marcha el proyecto que es una actividad sin fines de lucro", le contó a UNO.

Según señaló, se puso en contacto con las chicas de La Plata para conocer un poco más sobre las actividades que realizaban.

corzuela rosa 2.jpg Previa. Las Corzuela realizaron primero kinefilaxia, actividad que les permitió estar en óptimas condiciones físicas, flexibilidad y destrezas en sus movimientos para remar posteriormente. Corzuela Rosa

"Me fueron guiando para lograr formar un equipo de remo de mujeres que se interesen en la práctica, ya que es una actividad nueva para la ciudad de Concordia y saber también cómo llegarle a las personas. También conté con el apoyo de mi familia, dándome ideas, sugerencias. De a poco fue teniendo color y forma e incluso tuve charlas con médicos oncólogos, mastólogos y me pareció mejor idea que sea tanto para mujeres y hombres. Por el momento no se acercó ningun hombre pero yo sé que de a poco se van a ir animando o quizás no han escuchado aún nombrar al grupo, es una posibilidad", expresó.

Gilberto también explicó el trabajo previo que fueron realizando: "Corzuela Rosa dispone de un equipo de kinesiólogos que en principio estuvieron acompañando a las chicas en la práctica de kinefilaxia, es una actividad que les permitió estar en óptimas condiciones físicas, flexibilidad y destrezas en sus movimientos para luego comenzar con las nuevas actividades de remo".

Además, especificó que "actualmente son nueve las chicas que se animaron a sumarse y participar de las actividades que se fueron desarrollando y esperamos con ansias que se sigan sumando más personas, tanto mujeres como los hombres que padecieron cáncer de mama, ya que se trata de una linda experiencia, rodeados de naturaleza y lindas personas, cálidas, con ganas y fuerzas de seguir adelante por el bienestar físico, mental y espiritual".

Como aún no tienen una sede física, los interesados pueden contactarse a través de las redes y solicitar información sobre días y horarios de los encuentros.

"Por el momento no contamos con un espacio físico, nos reunimos en los hogares de alguna de las chicas cuando surge un plan, vamos poco a poco organizándonos para lograr tener un espacio propio. Hacemos ventas de pasteles y distintas iniciativas a través de nuestras redes sociales Corzuela Rosa en Facebook

Embed

Actualmente se encuentran tramitando el inicio de la fundación Corzuela Rosa para recaudar fondos con el fin de obtener el Bote Dragón, una embarcación de origen chino que mide 12,40 metros de largo y tiene espacio para 22 mujeres; en su proa está adornada con la cabeza de un dragón y una cola en su popa.

"No sólo para que acompañe en las prácticas durante la semana, sino también para competir en los eventos que son realizados con otros equipos rosas que participan de los festivales o encuentros a nivel provincial, nacional e internacional. Queremos que sea un equipo que trabaje para mejorar su calidad de vida y generar un espacio de distracción, diversión y disfrute de los miembros que lo forman. Creo también que a lo largo del tiempo van a ir surgiendo nuevas metas que quizás hoy por diversos factores no las planteamos pero con el apoyo de todos se van a ir logrando", manifestó María.

El remo es un deporte que actúa como drenaje linfático natural al prevenir que los brazos se hinchen tras la mastectomía (cirugía que extirpa el seno). También tiene grandes beneficios desde lo psicológico, ya que agrupa a mujeres que comparten sus sensaciones y experiencias.

"Por eso invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales, conocer las actividades que se realizan en Corzuela Rosa, lo compartan con sus allegados y se pueda difundir esta actividad con fines terapéuticos que seguramente será beneficiosa para muchas personas", finalizó.

corzuela rosa 3.jpg Compartir. La actividad tiene grandes beneficios desde lo psicológico, ya que agrupa a mujeres que comparten sus sensaciones y experiencias. Corzuela Rosa

El crecimiento del movimiento

Hace casi treinta años el médico canadiense Donald McKenzie comprobó que los movimientos cíclicos y repetitivos del paleo actúan como drenaje linfático natural al prevenir el linfedema post mastectomía, una hinchazón en el brazo que puede aparecer tras extirpar ganglios linfáticos como parte del tratamiento oncológico. Así nació la técnica Bote Dragón, una variante de remo.

En esta disciplina, se palea con un solo remo en un bote largo y fino, en el que entran en dos hileras 20 remadoras, en general, sobrevivientes de cáncer. Todas deben ir muy pegadas y tocar el hombro de quien está adelante para llevar la pala hasta la cadera. Sin excepción, deben estar al mismo ritmo, porque esa es la condición para que el bote se mantenga estable. Para ayudar a las mujeres en ese esfuerzo conjunto, las acompañan un drummer, que marca el ritmo con un tambor y un timonel, y se encarga de guiar a las sobrevivientes.

En la Argentina hay cerca de 14 equipos que practican la técnica Bote Dragón, distribuidos en Baradero, Tigre, La Plata, Córdoba, Bariloche, Neuquén, Corrientes y Santa Fe. Nueve de ellos tienen la membresía de la International Breast Cancer Paddlers Commission (IBCPC), la comisión que nuclea a las remadoras que sobrevivieron al cáncer de mama. Cada uno de ellos posee la palabra “Rosa” dentro de su nombre, para hacer homenaje al color del lazo que representa la lucha contra la enfermedad.