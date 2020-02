Concordia se movilizó contra el aumento de las tasas por servicios municipales

La Plaza Urquiza de Concordia fue el centro de encuentro de una multitud de vecinos quienes manifestaron su desconformidad por la suba desmedida de impuestos municipales. Uno de los objetivos de la asamblea fue firmar un petitorio para que se retrotraigan los valores al año pasado.

No fue un jueves cualquiera para Concordia, fue una jornada de queja contra el “Impuestazo” como clamaba la multitud. Un incremento de tasas en la ciudad catalogada como la más pobre del país pegó duro. La cita fue organizada por la Asamblea por la Seguridad de Concordia y tuvo una gran concurrencia de la población. Si bien los organizadores habían señalado que la convocatoria era “sin banderas partidarias” a la hora de los planteos y discursos hubo críticas al municipio.

“Hace aproximadamente 15 días que organizamos esta convocatoria en relación a las quejas que recibimos sobre suba de impuestos con aumentos que iban entre el 50% y el 400%. Verificamos la situación, decidimos reunirnos con la comisión y convocar a una asamblea pública para que los concordienses puedan manifestar su disconformidad del aumento”, declaró Guillermo Schmid, integrante de la asamblea.

Además añadió: “La concurrencia de gente fue muy buena, hay fotos y videos que están circulando que son evidentes. Marcan que en la sociedad hay una preocupación muy grande. Nosotros recibimos quejas y lamentos de personas desempleadas que no tienen ni siquiera para comer y no saben cómo hacer para pagar. O también, está el caso de una jubilada que cobra la mínima de 16.000 pesos y le llegó una boleta de agua de 3.000 pesos. El aumento no tiene relación alguna con la situación económica de la gente y más teniendo en cuenta que Concordia es la ciudad más pobre del país”.

Más allá de que la asamblea tuvo una repercusión local y provincial también la información sobre el aumento de las tarifas en Concordia tomó eco en medios de comunicación a nivel nacional. En relación al malestar, el dirigente social dijo a UNO: “Previamente a la convocatoria de la asamblea hubo un sector de los concejales que convocaron a una sesión para retrotraer las tarifas a fines de 2019, se hizo la sesión extraordinaria pero no prosperó. A partir de ahí se generó mayor malestar en la población y agotamos las posibilidades de diálogo. El oficialismo quedó encerrado en que el aumento no tenía marcha atrás a nivel municipal”.

Guillermo Schmid también opinó por el significativo incremento en la Tasa de Obras Sanitarias, que impacta de lleno en los usuarios de Concordia que no disponen de medidor de agua: “Es parte del mismo problema, no solamente es una suba tarifaria, sino que es un reajuste propio de la inflación. De una forma se empecinaron en sacar plata hasta de debajo de las piedras. Es una tremenda injusticia pretender eso en la ciudad más pobre y con la situación del país en la que estamos”.

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, convocó a una conferencia de prensa en la cual manifestó que la actualización que se realizó promedia el 45% para la gran mayoría de los usuarios. Además, agregó: “Hay información que se ha distorsionado y no es real. No hubo ni aumento de mínimos ni de alícuota”.

En relación a la conferencia de prensa, la oposición mostró una desconformidad por no haber sido invitados a la misma. “A las claras es evidente que, por el momento, no hay voluntad política de modificar nada, porque de otro modo no se entiende que la única respuesta del oficialismo en estos últimos días haya sido la chicana, la descalificación y el negacionismo, primando en todo momento la justificación del espíritu recaudatorio del municipio”, opinaron desde el bloque Juntos por el Cambio.