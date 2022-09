Concordia: se manifestarán damnificados por planes de ahorro

La convocatoria provincial será desde las 15 en la costanera. Destacaron que asistirán damnificados de Federal, Paraná, Colón, San José, entre otros. Cabe destacar que el último encuentro fue hace pocas semanas en Gualeguaychú.

Tras el encuentro en la costanera, el grupo de personas realizarán una caravana por el centro de la ciudad. “Es una situación muy difícil. Acá en Concordia son cientos de personas que están con este problema. La idea es seguir todos los meses con una protesta en otras ciudades de la provincia. Hay gente que no puede viajar, nos ayuda a los que viajan con una pequeña colaboración para solventar los gastos de combustibles”, destacó Cristian Iparraguerre, autoconvocado.

Su caso

Consultado del caso personal de Iparraguerre, indicó en LT 15 Radio del Litoral: “Hice el contrato en la agencia de Rudas Concordia en 2017 por un Chevrolet Prisma 0 Kilómetro. Empecé pagando una cuota de 3.700 pesos, cuando iba en la cuota 13 vendí mi auto que tenía anteriormente y gano la adjudicación. Eso fue en mayo de 2018, pongo todo el dinero de la venta de mi auto en el plan y adelanto 38 cuotas. A partir de agosto o septiembre de ese año la cuota empezó a subir a 5 mil, después, 7, 9, 11 mil pesos. Fui a la concesionaria, no me dieron solución. En diciembre la media cautelar empieza a tener éxito, entonces la cuota me volvió a 9 mil. Seguí pagando dos años más y lo terminé con la cautelar vigente en abril del año pasado”.

Y agregó: “El problema que tengo ahora es que cuando voy a retirar la prenda, me dicen que no me la pueden dar porque tengo que cancelar una deuda que quedó por la medida cautelar. Nunca me lo hicieron saber por escrito. Mi deuda es de 450 mil pesos”.