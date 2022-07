Concordia: regresan cursos presenciales para licencia de conducir

Por su parte, aclaró en LT 15 Radio del Litoral: “Una vez que se le vence la licencia tienen un tiempo de 90 días de renovarlo sin hacer el teórico-práctico. Es la misma modalidad que cuando cambia de domicilio”. En cuanto a la cantidad de horas de capacitación que lleva el curso, contó que es de aproximadamente 5 horas.

El cupo a completar en los cursos será de 50 personas, “en la medida que veamos la cantidad de gente iremos ampliando el cupo. La idea es que la gente se capacite y pueda estar en la vía pública conduciendo”.

Descargas

Por otra parte, una de las quejas que se van sumando en estos días tiene que ver con los horarios de descargas de mercadería en el radio céntrico. A propósito, Roberto Zabala, a cargo de la dirección de Tránsito indicó: “Hay lugares y horarios de descargas. Lo que pasa es que a veces algunos comerciantes no respetan. Nosotros intentamos de que se respete en horarios de comercio sino el caos es terrible. Hemos hecho un trabajo de 15 días sobre Eva Perón para que la gente no deje sus autos sobre la vereda, que en las avenidas no se puedan estacionar. A la Central de Tránsito le falta mucho personal, con lo que tenemos aprovechamos el recurso humano”.